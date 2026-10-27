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Aydın’da nitelikli göç yükseliyor: yükseköğretim mezunlarının yüzde 2’si yurtdışında

TÜİK verilerine göre Aydın’da 2010-2019 mezunları arasında 2025 beyin göçü yüzde 2’ye yükseldi; erkek mezunların oranı kadınlardan daha yüksek.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Aydın’da nitelikli göç yükseliyor: yükseköğretim mezunlarının yüzde 2’si yurtdışında

Aydın’da nitelikli göç yükseliyor

TÜİK tarafından yayımlanan 2025 Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri, Aydın’da yükseköğretim mezunlarının yurtdışına göç oranında artış olduğunu gösterdi. 2010-2019 yılları arasında mezun olanları kapsayan verilerde Aydın’ın beyin göçü oranı 2024’te yüzde 1,8 iken 2025’te yüzde 2 olarak kaydedildi.

Veriler, göç eden mezun profiline ilişkin sayısal çerçeveyi ortaya koyuyor ve bölgesel farklılıkların devam ettiğini gösteriyor. Söz konusu oranlar, eğitim düzeyi yüksek nüfusun hareketliliğine dair önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

artışın cinsiyete göre dağılımı:

Aydın’da yükseköğretim mezunlarının yurt dışına göç oranı cinsiyete göre incelendiğinde kadınlarda yüzde 1,5, erkeklerde ise yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Bu sonuç, erkek mezunların beyin göçü oranının kadın mezunlara göre belirgin biçimde daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

ülke tercihi ve ülke içi karşılaştırma:

Türkiye genelinde 2025 yılı yükseköğretim beyin göçü oranı yüzde 2,2 olarak hesaplandı ve Aydın’ın yüzde 2lik oranı Türkiye ortalamasının 0,2 puan altında kaldı. İller arasında en yüksek oran yüzde 4 ile İstanbul’da görüldü, en düşük oran ise yüzde 0,2 ile Siirt’te kaydedildi.

Yurt dışına göç eden yükseköğretim mezunlarının tercih ettiği ülkeler arasında Almanya ilk sırada yer alırken, göç edenlerin yüzde 22’si Almanya’yı tercih etti. Bunu yüzde 16,9 ile Amerika ve yüzde 10,5 ile Birleşik Krallık izledi.

Bu veriler, Aydın bakımından nitelikli nüfus hareketliliğinin izlenmesi ve bölgesel insan kaynağını korumaya yönelik politikaların önemini vurguluyor. Eğitimli gençlerin yurtdışına yönelmesi, yerel işgücü yapısı ve uzun vadeli ekonomik planlama açısından dikkate alınması gereken bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Not: Söz konusu istatistikler 2010-2019 yılları arasında mezun olmuş kişileri kapsayan TÜİK verilerine dayanmaktadır.

AYDIN’IN YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARININ 2025 YILI BEYİN GÖÇÜ ORANI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTARAK YÜZDE...

AYDIN’IN YÜKSEKÖĞRETİM MEZUNLARININ 2025 YILI BEYİN GÖÇÜ ORANI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTARAK YÜZDE 2 OLDU.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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