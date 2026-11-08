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Aydın'da sahada tarım buluşmaları üreticilere üretim ve kayıt rehberi sundu

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 17 ilçede üreticilerle sahada buluşarak incir, zeytin, kestane, pamuk ve ÇKS süreçleri hakkında bilgilendirme yaptı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:43

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 10:45

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Aydın'da sahada tarım buluşmaları üreticilere üretim ve kayıt rehberi sundu

saha buluşmalarının kapsamı:

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada il genelindeki 17 ilçede üreticilerle eş zamanlı saha buluşmaları gerçekleştirildi. Etkinliklerde doğrudan iletişim kurularak bölgesel üretimin ihtiyaçları ve uygulamadaki güncel konular ele alındı.

ele alınan konu başlıkları:

Buluşmalarda öncelikle bölgesel ve yöresel ürünler üzerinde duruldu; incirin kurutulması ve depolanması gibi üretim aşamalarına ilişkin uygulamalı bilgiler verildi. Ayrıca 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt işlemleri ile incir, zeytin, kestane ve pamuk üretimine ilişkin teknik ve idari konular anlatıldı.

Üreticilere aynı zamanda B-Reçete Uygulaması, orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirler ve anız yakmanın önlenmesi gibi saha uygulamalarında uyulması gereken hususlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

üretici talepleri ve izlenecek yol:

Buluşmalarda üreticilerin talep ve sorunları dinlenerek sorular yanıtlandı; tarımsal üretimde karşılaşılan sorunlar ve olası çözüm önerileri üzerinde değerlendirmeler yapıldı. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerle doğrudan iletişimin güçlendirilmesinin ve bilgi paylaşımının sürdürüleceğinin altını çizdi.

Çalışmalar, üreticilerin pratik ihtiyaçlarına odaklanarak yerel üretimin geliştirilmesine katkı sağlamayı ve kayıt, üretim ile yangın gibi risk yönetimi alanlarında farkındalığı artırmayı hedefliyor.

AYDIN’IN 17 İLÇESİNDE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLEN TARIMSAL BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA...

AYDIN’IN 17 İLÇESİNDE EŞ ZAMANLI GERÇEKLEŞTİRİLEN TARIMSAL BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELİNEREK TARIMSAL ÜRETİM, KAYIT İŞLEMLERİ VE BÖLGESEL ÜRÜNLERE İLİŞKİN KONULARDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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