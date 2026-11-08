Kandıra'nın ana güzergahı İzmit Caddesi üstyapıda yeni döneme giriyor

İzmit Caddesi'nde yenileme çalışmaları sona yaklaşıyor:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen üstyapı yenileme çalışmalarında sona doğru gelindi. Çarşı Mahallesi'ndeki İzmit Caddesi, ilçenin önemli ulaşım güzergahları arasında yer alıyor ve yaklaşık 6 milyon liralik yatırım kapsamındaki projede toplam 450 metre uzunluğunda yolun modernize edilmesi hedefleniyor.

yapılan çalışmalar ve yöntemler:

Proje kapsamında zamanla yıpranan eski asfalt zemin, trimer makinesi ile kazınarak kaldırıldı. Ardından yolun üstyapısı yenilenerek dayanıklı bir tabaka oluşturuldu. Son aşamada asfalt serimi ve yol çizgilerinin tamamlanması planlanıyor; böylece sürücü ve yayalar için daha güvenli bir sürüş ve yaya konforu sağlanacak. Çalışmalar Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülüyor.

kandıra belediyesi işbirliği ve beklentiler:

Yenileme programı, Kandıra Belediyesi tarafından yapılan kaldırım düzenlemeleri ve dekoratif aydınlatma direklerinin montajıyla desteklendi. Proje tamamlandığında İzmit Caddesi'nin yolları, kaldırımları ve aydınlatmasıyla daha modern bir görünüme kavuşması ve mahalle yaşam kalitesinin yükselmesi bekleniyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE KANDIRA İLÇESİNDEKİ İZMİT CADDESİ'NDE YAKLAŞIK 6 MİLYON LİRA MALİYETLE YÜRÜTÜLEN ÜSTYAPI YENİLEME ÇALIŞMALARINDA SONA YAKLAŞILDI.