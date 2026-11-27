Soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre 29 Kasım 2026 Pazar gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemi bölgeyi etkilemeye başlayacak. Kurum, halen mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların kısa sürede hissedilir derecede azalacağını bildiriyor.

Beklenen etkiler:

Meteoroloji tahminlerine göre bölge genelinde hava sıcaklıklarının 6 ila 8 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgârın özellikle bölgenin kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Açıklamada, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü alanlarda; özellikle iç kesimlerde ve rakımı yüksek yerlerde hafif zirai don riski bulunduğuna dikkat çekildi ve olası ürün kayıplarına karşı uyarı yapıldı.

İl merkezlerinde beklenen en düşük sıcaklıklar:

Bölgedeki il merkezleri için 27 Kasım 2026 ila 02 Aralık 2026 tarihleri arasında beklenen en düşük sıcaklıklar şöyle verildi: İzmir: 6 °C, Aydın: 4 °C, Manisa: 5 °C, Balıkesir: 2 °C, Çanakkale: 0 °C.

Meteoroloji, bu süreç boyunca vatandaşların ve üreticilerin tedbirli olmasını öneriyor; rüzgâra karşı önlem almak ve hassas tarım ürünlerini korumak için uyarılar dikkate alınmalı.

AYDIN’DA HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK