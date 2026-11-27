AFAD yeni hizmet binası alanında ağaçlandırma

Eskişehir'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yeni hizmet binası çevresinde çevre düzenlemesi amaçlı bir ağaçlandırma etkinliği düzenlendi. Etkinlik, kurum çalışanları, AFAD gönüllüleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte neler yapıldı:

Belirlenen alanlarda gerçekleştirilen çalışmada katılımcılar fidan dikimi yaptı, fidanların köklerinin çevre ile uyumlu şekilde toprağa yerleştirilmesine ve can suyunun verilmesine özen gösterdi. Ekipler koordineli çalışarak alanların düzenlenmesini sağladı ve dikim sonrası bakım için gerekli düzenlemeler konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Amaç ve teşekkürler:

Etkinlikle hem yeni hizmet binası çevresinin daha yeşil ve canlı bir görünüm kazanması hem de gönüllülük ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi hedeflendi. Çalışmanın hayata geçirilmesinde sağladıkları destekler nedeniyle Eskişehir Orman İşletme Müdürü Doğan Kiras ve kurum personeline teşekkür edildi.

ESKİŞEHİR'DE YENİ HİZMET BİNASI ALANINDA AFAD GÖNÜLLÜLERİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ (STK) KATILIMIYLA AĞAÇLANDIRMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ