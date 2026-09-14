Aydın'da taksi ve servis ücretleri ilçe bazında yeniden belirlendi

Belediye meclisi ulaşım tarifelerini yeniledi

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı oturumunda toplu ulaşım, taksimetre ve öğrenci servis ücretlerine ilişkin yeni tarifeleri kabul etti. Toplantı, Belediye Başkanvekili Polat Bora Mersin başkanlığında yapıldı; meclis yoklamasıyla başlayan oturumda 42 komisyon raporu, 55 gündem maddesi ve 2 ek gündem karara bağlandı. Gündemin en dikkat çeken konusu ulaşım hizmetlerine ilişkin komisyon raporlarının görüşülmesi oldu.

Taksi tarifelerinde bölgesel tavanlar:

Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna göre, taksimetrelerde uygulanacak yolculuk başına en az ücret (indi-bindi) bölgelere göre yeniden düzenlendi. Buna göre Didim ve Kuşadası ilçelerinde indi-bindi ücretinin tavanı 240 TL olarak belirlendi. Efeler başta olmak üzere Söke, Nazilli, Çine, Germencik, İncirliova, Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Koçarlı, Köşk, Kuyucak ve Sultanhisar ilçelerinde ise taksimetre indi-bindi tavanı 210 TL olacak.

Okul servis ücretleri ve mesafe düzenlemesi:

Meclis, 2026-2027 eğitim öğretim yılı için servis taşımacılığı tavan ücretlerini de karara bağladı. Aydın ili sınırları içinde, "P" plakalı araçlarla yapılacak servislerde devlet okullarında 0-10 kilometre arasındaki aylık tavan ücret 2 bin 830 TL olarak belirlendi; 10 kilometrenin üzerindeki her kilometre için ücrete 42 TL eklenecek. Özel okullarda 0-10 kilometre arasındaki aylık tavan ücret ise 3 bin 40 TL olarak kararlaştırıldı; bu mesafenin üzerindeki her kilometre için yine 42 TL ek ücret uygulanacak.

Diğer kararlar ve kültürel destekler

Toplantıda ayrıca Sultanhisar'daki Nysa Antik Kenti kazı ve restorasyon çalışmalarına ek destek verilmesi konusu görüşüldü. Komisyon raporu doğrultusunda, daha önce düzenlenen protokole ek olarak kazı ve restorasyon çalışmalarına 200 bin lira tutarında maddi ve ayni desteğin sağlanması oy birliğiyle kabul edildi.

29 Ekim etkinlikleri onaylandı:

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun önerisiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sergi, kültür-san at gösterileri ve yarışmalar düzenlenmesine ve başarılı olanlara ödül verilmesine ilişkin rapor da oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Başkanvekili Polat Bora Mersin, meclisin Ekim ayı oturumunda tekrar toplanmak üzere oturumu kapattı.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN EYLÜL AYI TOPLANTISINDA TOPLU ULAŞIM VE ÖĞRENCİ SERVİS ÜCRETLERİNE İLİŞKİN YENİ TARİFELER KABUL EDİLİRKEN, EFELER DAHİL BİRÇOK İLÇEDE TAKSİ İNDİ-BİNDİ ÜCRETLERİ 210 TL OLARAK BELİRLENDİ.