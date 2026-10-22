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Aydın'da ulaşım atağı: 17 ilçede eş zamanlı yol ve bakım çalışmaları

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede yol yapım, bakım ve trafik güvenliği uygulamalarıyla kent genelinde eş zamanlı altyapı çalışması yürütüyor.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Aydın'da ulaşım atağı: 17 ilçede eş zamanlı yol ve bakım çalışmaları

şehir genelinde eş zamanlı yol yatırımları

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kent genelinde yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Özlem Çerçioğlu koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi ve hizmetleri tüm ilçelere yaymayı hedefliyor.

çalışma yapılan ilçeler ve mahalleler:

Çalışmalar güncel olarak; Bozdoğan ilçesinde Yazıkent Caddesi’nde, Örmepınar ve Kavaklı Mahallelerinde, Buharkent ilçesinde Ericek Mahallesi’nde, Çine ilçesinde Topçam, Yörükler, Bağlarbaşı, Soğukoluk, Taşoluk, Bedirler ve Ünlüce Mahallelerinde, Didim ilçesinde Batı ve Hacı Bektaşi Veli Caddeleri ile Akbük Mahallesi’nde, Efeler ilçesinde Kemer Mezarlığı’nda, Mimar Sinan, Yörük Ali Efe, Celal Bayar, Yaşar Kemal ve Adnan Menderes Bulvarlarında, Dağeymir Mahallesi’nde, İncirliova ilçesinde İkizdere, Cılımbız, Karabağ ve Yazıdere Mahallelerinde, Karacasu ilçesinde Ataköy, Yukarıgörle ve Çamarası Mahallelerinde, Karpuzlu ilçesinde Tekeler Mahallesi’nde, Koçarlı ilçesinde Gaffarlar Mahallesi’nde, Kuşadası ilçesinde 1380. ve Atatürk Caddelerinde, Soğucak, Yaylaköy ve Kirazlı Mahallelerinde, Kuyucak ilçesinde Ovacık ve Ören Mahallelerinde, Köşk ilçesinde Sarıçam Mahallesi’nde, Nazilli ilçesinde Lojistik Merkezinde, Aşağıörencik, Aşağıyakacık, Pirlibey, Toygar ve Ovacık Mahallelerinde, Söke ilçesinde Aydın Caddesi’nde, Çavdar ve Yeniköy Mahallelerinde, Sultanhisar ilçesinde Güvendik, Malgaçemir, Kabaca ve Yağdere Mahallelerinde ve Yenipazar ilçesinde Donduran Mahallesi’nde eş zamanlı olarak yürütülüyor.

hedef, uygulama ve güvenlik önlemleri:

Proje kapsamında yol yüzeyleri yenilenirken, trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar da gerçekleştiriliyor. Bakım-onarım çalışmaları mevcut yol标准larını güçlendirmeye, ulaşım sürekliliğini sağlamaya ve yol kullanıcılarının konforunu artırmaya odaklanıyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "17 ilçemizin tamamında çalışmalarımıza eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyor, yatırım ve projelerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Aydınımızın dört bir yanında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın" ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR’İN ULAŞIM YATIRIMLARI SÜRÜYOR

BÜYÜKŞEHİR’İN ULAŞIM YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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