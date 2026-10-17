Aydın'da ulaşım konforu artıyor: yeni Dörtyol köprülü kavşağında kritik aşama

Yeni Dörtyol köprülü kavşağında çalışmalar devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı projesinde önemli aşamaların geride bırakıldığını duyurdu. Projede zemin iyileştirme, plastik kazık imalatları, altyapı ve korkuluk işlerinin tamamlandığı; elektrik altyapısı, aydınlatma ve drenaj hattı bağlantılarının ise sürdüğü belirtildi.

Tamamlanan işler ve teknik adımlar:

Belediye yetkilileri, projenin zemin güçlendirme çalışmalarının ve plastik kazık imalatlarının tamamlandığını vurguladı. Bu çalışmaların, köprülü kavşağın taşıma kapasitesini ve uzun vadeli dayanıklılığını güvence altına almak amacıyla yapıldığı açıklandı. Ayrıca altyapı ve korkuluk montajı gibi güvenlik odaklı uygulamalar da bitirilmiş durumda.

Sürüyor: elektrik, aydınlatma ve drenaj bağlantıları:

Projenin halen aktif olarak yürütülen kısımlarında elektrik altyapısı, aydınlatma ve pompa ile drenaj hattı bağlantıları öncelikli olarak ele alınıyor. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla kavşağın hem gece aydınlatması güçlenecek hem de yağmur suyu yönetimi iyileştirilecek; böylece yaya ve araç trafiğinde güvenlik artışı hedefleniyor.

Başkan Çerçioğlu sosyal medya açıklamasında, 'Kentimizin ulaşım konforunu rahatlatacak dev projemiz Yeni Dörtyol Köprülü Kavşağı’ndaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Projemizde önemli aşamaları geride bırakarak; zemin iyileştirme çalışmalarını, plastik kazık imalatlarını, altyapı ve korkuluk işlerini tamamladık. Köprülü kavşağımızın elektrik altyapısı ve aydınlatma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, pompa ve drenaj hattı bağlantılarını da hızla gerçekleştiriyoruz. Bölgedeki yaya ve araç trafiğini modern bir yapıya kavuşturacak kaldırım, sıcak asfalt serimi ve peyzaj çalışmalarımızın ardından köprülü kavşağımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Aydınımıza her alanda hizmet etmeye ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

Kaldırım düzenlemeleri, sıcak asfalt serimi ve peyzaj çalışmaları tamamlandıktan sonra kavşağın hizmete açılması planlanıyor. Yetkililer, projenin bölgedeki trafik akışını iyileştireceğini ve yaya güvenliğini artıracağını belirterek, Aydın genelinde hizmet ve yatırımların sürdürüleceğini kaydetti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, YENİ DÖRTYOL KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI’NDA ZEMİN İYİLEŞTİRME VE ALTYAPI ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞINI, ELEKTRİK, AYDINLATMA VE DRENAJ HATTI ÇALIŞMALARININ İSE SÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI.