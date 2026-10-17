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Sultanhisar'da ihtiyaç odaklı hizmet seferberliği

Sultanhisar Belediyesi, ilçe merkezi ve mahallelerde vatandaş taleplerini öncelikli tutup sahada takip ederek kesintisiz hizmet sunuyor.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Sultanhisar'da ihtiyaç odaklı hizmet seferberliği

Sultanhisar'da hizmetler sahada şekilleniyor

Sultanhisar Belediyesi, ilçe merkezi ve mahallelerde yürüttüğü çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, devam eden hizmetlerin yanı sıra yeni başlatılan işleri de sahada takip ediyor; çalışmalar, vatandaş talepleri doğrultusunda planlanıyor.

saha çalışmaları ve ekip organizasyonu:

Belediye ekipleri, ilçe merkezinden mahallelere kadar geniş bir alanda bakım, onarım ve altyapı odaklı çalışmaları yürütüyor. Çalışmalar düzenli saha denetimleriyle koordine ediliyor ve öncelikler sahadaki ihtiyaçlara göre belirleniyor.

vatandaş odaklı önceliklendirme:

Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya da sahadaki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtiyor; hizmet üretiminde hemşehrilerin ihtiyaçlarının esas alındığını vurguluyor. Belediye, gelen talepleri değerlendirip önceliklendirme yaparak hızlı ve sürekli hizmet sunmayı hedefliyor.

Sultanhisar Belediyesi, iletişim kanallarından gelen geri bildirimleri izlemeye ve sahada tespit edilen eksikliklere anında müdahale etmeye devam ediyor; amaç, ilçede yaşam kalitesini artırmak ve vatandaş memnuniyetini sağlamak.

SULTANHİSAR BELEDİYESİ, İLÇE MERKEZİ VE MAHALLELERDE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜRKEN BELEDİYE...

SULTANHİSAR BELEDİYESİ, İLÇE MERKEZİ VE MAHALLELERDE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜRKEN BELEDİYE BAŞKANI OSMAN YILDIRIMKAYA, SAHADAKİ ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP EDEREK VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARINA GÖRE HAREKET ETTİKLERİNİ BELİRTTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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