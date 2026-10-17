Düzce'de beş günde 718,3 kilogram yağış ölçüldü

Düzce'de beş günlük yağış bilançosu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 12-17 Ekim 2026 verilerine göre Düzce genelinde beş gün süren yağışlı havanın ölçüm sonuçları belli oldu. Kentteki 10 ölçüm istasyonunda toplam 718,3 kilogram yağış kaydedildi. Veriler, yağışın il genelinde yaygın ancak miktar açısından istasyonlar arasında farklılık gösterdiğini ortaya koydu.

istasyonlara göre dağılım:

En yüksek yağış miktarı, metrekareye 139 kilogram ile Gölyaka ilçesindeki Kardüz Yaylası'nda ölçüldü. Bunu Akçakoca 94 kilogram, Gölyaka ilçe merkezi 70,9 kilogram, Cumayeri 69,8 kilogram ve Düzce merkez 69,2 kilogram izledi. Diğer kayıtlar ise Yığılca 62,9 kilogram, Kaynaşlı 60,4 kilogram, Çilimli 56 kilogram, Gümüşova 54 kilogram ve Yığılca'ya bağlı Yoğunpelit köyünde 42,1 kilogram şeklinde kaydedildi.

en yoğun 24 saatlik dönem:

Yağışların en yoğun olduğu dönem 15-16 Ekim arası oldu. Bu 24 saatlik süreçte Kardüz Yaylası'na metrekareye 101,6 kilogram, Akçakoca'ya 43,9 kilogram, Gölyaka'ya 41,3 kilogram, Kaynaşlı'ya 40,6 kilogram ve Düzce merkeze 39,2 kilogram yağış düştü. Söz konusu tek günlük periyotta 10 istasyonda kaydedilen yağışların toplamı 406,9 kilogram olarak hesaplandı.

gün gün yağış tutarları:

Beş günlük sürecin günlük toplamları ise şu şekilde belirlendi: 13 Ekim 94,2 kilogram, 14 Ekim 72,8 kilogram, 15 Ekim 39,4 kilogram, 16 Ekim 406,9 kilogram ve 17 Ekim 105 kilogram. MGM verileri, özellikle yüksek değerlerin kıyı ve yayla bölgelerinde yoğunlaştığını gösteriyor.

Yetkililer, birikimli yağışların yerel su düzeyleri ve taşkın riski üzerinde etkileri olabileceğine dikkat çekiyor; ölçüm rakamları önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerde referans olarak kullanılacak.

DÜZCE’DE SON 5 GÜNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARDA, 10 ÖLÇÜM İSTASYONUNUN VERİLERİNE GÖRE TOPLAM 718,3 KİLOGRAMLIK YAĞIŞ DEĞERİ KAYDEDİLDİ. EN FAZLA YAĞIŞ, METREKAREYE 139 KİLOGRAM İLE GÖLYAKA İLÇESİNDEKİ KARDÜZ YAYLASI’NDA ÖLÇÜLDÜ.