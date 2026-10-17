Keltepe'de sonbahar ve sisin renkli buluşması

Keltepe'de sonbahar manzarası:

Karabük'ün yaklaşık 2 bin rakımlı Keltepe mevkisinde ormanlık alanlar, sonbaharın etkisiyle renk değiştirdi. Bölgedeki ağaçların yaprakları sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarına bürünerek doğal bir palet oluşturdu.

Sis ve havadan görüntüleme:

Bölgede etkili olan yoğun sis, ormanlık alanları kaplayarak renklerin daha belirgin ve derin görünmesine neden oldu. Bu birleşim, manzaraya ayrı bir atmosfer kattı ve ziyaretçilere görsel şölen sundu.

Doğanın sunduğu bu görüntüler dron ile havadan görüntülendi; çekilen kareler, sisin ve sonbahar tonlarının birlikte yarattığı kompozisyonu kayda geçti.

KARABÜK'ÜN YAKLAŞIK 2 BİN RAKIMLI KELTEPE MEVKİSİNDE ORMANLARDA SONBAHARLA BİRLİKTE OLUŞAN RENK TONLARI VE YOĞUN SİS, GÜZEL GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.