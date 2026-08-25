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Aydın'da yeni başsavcıya efe heykeli ve incir armağanı

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken, HSK 2026 kararnamesiyle Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Uygur Kaan Arısoy'u ziyaret ederek hediyelerini sundu.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 09:40

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Aydın'da yeni başsavcıya efe heykeli ve incir armağanı

AYTO'dan başsavcı Uygur Kaan Arısoy'a ziyaret

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun HSK 2026 Kararnamesi ile Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Uygur Kaan Arısoy, Aydın Adliyesi'ndeki yeni görevine başladı. Göreve başlamasının ardından Başsavcı Arısoy'u, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken ile AYTO heyeti ziyaret etti.

Ziyaret ve hediyeler:

Ziyaret sırasında Başkan Ülken, Başsavcı Arısoy'a şehrin simgelerinden olan Efe Heykeli ile kentin önemli tarım ürünlerinden Aydın İncirini takdim etti. Takdim töreninde, yeni görev için başarı dilekleri iletilerek Arısoy'un Aydın'daki adli hizmetlerin etkin ve başarılı şekilde yürütülmesi temennisi paylaşıldı.

Heyet ve eşlik eden isimler:

Ziyarette AYTO heyetine; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertuğ Yakan, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Nuri Tuncal, Yönetim Kurulu Üyeleri Belgin Çekmen Altay, Şenol Bakış, Veli Tuna, Ufuk Hüseyin Devrim ve Yüksel Yolçi ile Genel Sekreter İlknur Kahraman eşlik etti. Başkan Ülken, Arısoy'a yeni görevinde başarılar diledi ve Aydın'ın adli hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik iyi dileklerini iletti.

TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE AYDIN TİCARET ODASI BAŞKANI HAKAN ÜLKEN, HSK 2026 KARARNAMESİ İLE...

TOBB YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE AYDIN TİCARET ODASI BAŞKANI HAKAN ÜLKEN, HSK 2026 KARARNAMESİ İLE AYDIN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI GÖREVİNE ATANAN UYGUR KAAN ARISOY’U ZİYARET EDEREK, AYDIN’IN SİMGELERİNDEN EFE HEYKELİ VE AYDIN İNCİRİ TAKDİM ETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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