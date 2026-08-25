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Manisa’da organik üzüm denetimleri sıkılaştı

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 7 ilçede organik bağları denetleyip üzüm numunelerini pestisit analizi için laboratuvara gönderdi.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Manisa’da organik üzüm denetimleri sıkılaştı

Manisa'da organik üzüm üretimi denetim altında

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında, il genelinde organik üzüm üretiminin güvenilirliği ölçülüyor. Proje, hem üreticilerin standartlara uyumunu teyit etmeyi hem de tüketici güvenini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Denetim kapsamı ve uygulama:

Teknik personel tarafından Ahmetli, Gölmarmara, Salihli, Saruhanlı, Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre olmak üzere 7 ilçede organik tarım yapılan bağlarda saha denetimleri gerçekleştirildi. Denetimler sırasında üretim süreçleri, belge ve kayıt kontrolleri ile arazi gözlemleri yapıldı.

Numune alma ve analiz süreci:

Denetimler kapsamında bağlardan alınan üzüm numuneleri, ürünlerin organik üretim kriterlerine uygunluğunu ve pestisit kalıntısı bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla laboratuvara gönderildi. Numune alma işlemlerinin tamamlandığı, analiz sonuçlarının takip edileceği bildirildi.

Proje yetkilileri, Manisa genelinde organik tarıma yönelik kontrol ve denetimlerin hassasiyetle sürdürüleceğini vurguladı. Üreticilerin belgelenmiş üretim uygulamalarına devam etmesinin ve tüketicilerin şeffaf bilgi akışının sağlanmasının öncelikli olduğu belirtildi.

Bu uygulama, organik üretimin standardizasyonu ve pazar güvenliği açısından düzenli denetimlerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Analiz sonuçları açıklandıkça hem üreticiler hem de tüketiciler için net bilgiler sağlanacak.

MANİSA’DA ORGANİK ÜZÜM ÜRETİMİNİN GÜVENİLİRLİĞİNİN TEYİT EDİLMESİ AMACIYLA 7 İLÇEDE BAĞLAR...

MANİSA’DA ORGANİK ÜZÜM ÜRETİMİNİN GÜVENİLİRLİĞİNİN TEYİT EDİLMESİ AMACIYLA 7 İLÇEDE BAĞLAR DENETLENDİ. ÜZÜM NUMUNELERİ PESTİSİT ANALİZİ İÇİN LABORATUVARA GÖNDERİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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