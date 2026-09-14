Aydın'da yeni eğitim yılı başladı: dersler kardeşlik temasıyla açıldı

Açılış töreni ve katılımcılar:

2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı, Efeler ilçesindeki Şehit Rıfat Tunçbilek Ortaokulu nda düzenlenen törenle açıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı; İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve Aydın Valisi Dr. Osman Varol törene konuşmalarıyla katıldı.

Yiğit törende Aydın genelinde 1.365 okulda, 16 bin 226 öğretmen ile 185 bin 490 öğrencinin yeni eğitim öğretim yılına başladığını vurguladı. Konuşmaların ardından protokol, öğrencilerle birlikte ilk ders zilini çaldı ve sınıfları, öğretmenler odasını ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit'in mesajı:

Yiğit, bu yılın ilk dersi olarak belirlenen temayı "Mayamız Birlik, İlk Dersimiz Kardeşlik" şeklinde açıkladı. Anadolu coğrafyasının birlik ve kardeşlik ruhunun öğrencilere aktarılması amacıyla hafta boyunca öğretmenlerle birlikte çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini bildirdi.

Velilere de seslenen Yiğit, eğitimin okul ve öğretmenler tarafından şekillendirileceğini, ancak velilerin öğretmenlerle sürekli iş birliği içinde olması gerektiğini söyledi. Yiğit, öğretmenlerin verdiği yönlendirmelerin bir reçete gibi eksiksiz uygulanmasının önemine dikkat çekerek, "İnşallah evlatlarımız bu ülkenin yönetimini bizlerden alacaklar" temennisiyle yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

Vali Dr. Osman Varol'un değerlendirmesi:

Vali Varol, öğrencilerin okula dönme heyecanını gözlemlediklerini belirterek çocukların okullarını artık daha çok sevdiğini ifade etti. Varol, ülke olarak eğitimde ciddi gelişmeler kaydedildiğini, bu çerçevede "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun eğitimde de yansımalarının görüleceğini söyledi ve "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin okullarda uygulanmasının önemine değindi.

Varol, öğretmenleri "en önemli kamu görevlileri" olarak nitelendirip eğitim politikalarının bir toplumun geleceğini belirlemede ana unsur olduğunu vurguladı. PISA sınavlarındaki gelişmeye atıfta bulunarak bunun akademik açıdan memnuniyet verici olduğunu, ancak eğitimin yalnızca akademik bilgi aktarımı olmadığını; öğrencilerin çok yönlü yetiştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ayrıca Varol, kentte yaz döneminde hazırlanan ve kamuoyuna kademeli olarak açıklanacak önemli projeler olduğunu belirtti. Hem Aydın’a özgü projeler hem de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ulusal projelerin kentte uygulanmasının, bu eğitim öğretim yılını "eğitimin daha çok konuşulduğu" ve faaliyetlerin yoğun olduğu bir yıl haline getireceğini kaydetti.

Program akışı ve etkinlikler:

Tören programı kapsamında 8’inci sınıf öğrencisinin şiir okuması, halk oyunları gösterisi ve "Maarifin kalbinde oyun" etkinliği gerçekleştirildi. Protokolün ders zilini çalmasının ardından öğrenciler ve öğretmenlerle yapılan sohbetler, yeni dönemin samimi bir açılışına zemin hazırladı.

Yetkililer, öğretmen-veli iş birliğinin yıl boyunca sürdürülmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı ve yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin beklentilerini karşılayacak şekilde geçmesini diledi.

AYDIN’DA 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, EFELER İLÇESİNDEKİ ŞEHİT RIFAT TUNÇBİLEK ORTAOKULU’NDA DÜZENLENEN TÖRENLE BAŞLADI. İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET YİĞİT, AYDIN’DA 185 BİN 490 ÖĞRENCİ VE 16 BİN 226 ÖĞRETMENLE YENİ DÖNEME BAŞLADIKLARINI BELİRTİRKEN, VALİ DR. OSMAN VAROL İSE BU EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ AYDIN’DA EĞİTİMİN DAHA ÇOK KONUŞULDUĞU, DAHA FAZLA FAALİYETİN HAYATA GEÇİRİLDİĞİ DOLU DOLU BİR YIL OLACAĞINI SÖYLEDİ.