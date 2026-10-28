Aydın'dan birlik vurgusu: cumhuriyetin 103. yılına gururla bakıyoruz

çerçioğlu'ndan cumhuriyetin 103. yılı mesajı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Cumhuriyetimizin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda milletin bağımsızlık ve milli iradesine vurgu yaptı. Çerçioğlu, bu günün kentte ve ülkede büyük bir gurur, heyecan ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

cumhuriyetin anlamı ve mirası:

Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin milletimizin sarsılmaz inancı, azmi ve kararlılığıyla ortaya çıktığını söyleyen Çerçioğlu, Cumhuriyetin bağımsızlık uğruna yazılan şanlı destanın ve milli iradenin en kıymetli eseri olduğunu vurguladı. Ayrıca Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir anlayışının bu büyük mirasın temel taşı olduğunu ifade etti.

aydın'da hizmet vurgusu ve gelecek sorumluluğu:

Efeler diyarı Aydın'da hemşehrilerine hizmet etmenin gururunu taşıdıklarını belirten Çerçioğlu, Cumhuriyet kazanımlarını koruma ve gelecek nesillere aktarma görevine dikkat çekti. Milletimizin refahı, huzuru ve ülkemizin kalkınması için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Mesajında birlik ve beraberliği güçlendirmenin, dayanışmayı büyütmenin önemine değinen Çerçioğlu, Cumhuriyetin aydınlık değerlerini yaşatma kararlılığını yineledi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitler ile kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla andığını, tüm Aydınlıların ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dilekleriyle kutladığını belirtti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU, CUMHURİYETİN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE BİR MESAJ YAYIMLADI.