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Aydınfest 29 ekim'de başlıyor: dört gün sürecek gençlik programı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 6. Aydınfest Gençlik Festivali, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendikten sonra 29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Aydınfest 29 ekim'de başlıyor: dört gün sürecek gençlik programı

Aydınfest yeniden programlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti. Erteleme sonrası festivalin yeni takvimi açıklandı; etkinlikler 29 Ekim Perşembe günü başlayıp 1 Kasım Pazar günü tamamlanacak. Bu yıl festival, belediye tarafından altıncı kez düzenleniyor.

Program ve sanatçılar:

Festivale katılacak isimler gün gün şöyle ilan edildi: 29 Ekim programında Blok3, Emre Fel ve Tuana sahne alacak. 30 Ekim'de Teoman, Sagopa Kajmer ve M Lisa, 31 Ekim'de Fatma Turgut, Adamlar ve Mela Bedel izleyiciyle buluşacak. Kapanış günü olan 1 Kasım'da ise Gazapizm, Ankara Echoes ve Afra performans sergileyecek.

Belediyenin çağrısı:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları festivale davet etti ve programın kent gençliğine yönelik kapsamlı bir etkinlik sunduğunu belirtti.

AYDINFEST PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR

AYDINFEST PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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