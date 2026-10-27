Aydınfest 29 ekim'de başlıyor: dört gün sürecek gençlik programı

Aydınfest yeniden programlandı
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali, olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenmişti. Erteleme sonrası festivalin yeni takvimi açıklandı; etkinlikler 29 Ekim Perşembe günü başlayıp 1 Kasım Pazar günü tamamlanacak. Bu yıl festival, belediye tarafından altıncı kez düzenleniyor.
Program ve sanatçılar:
Festivale katılacak isimler gün gün şöyle ilan edildi: 29 Ekim programında Blok3, Emre Fel ve Tuana sahne alacak. 30 Ekim'de Teoman, Sagopa Kajmer ve M Lisa, 31 Ekim'de Fatma Turgut, Adamlar ve Mela Bedel izleyiciyle buluşacak. Kapanış günü olan 1 Kasım'da ise Gazapizm, Ankara Echoes ve Afra performans sergileyecek.
Belediyenin çağrısı:
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları festivale davet etti ve programın kent gençliğine yönelik kapsamlı bir etkinlik sunduğunu belirtti.
AYDINFEST PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR
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