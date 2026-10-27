Nilüfer'de yeni sezon: plak döner, çatal şıkırdarın izinde sofralar ve sesler

Etkinliğin odağı ve katılımcılar:

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı'nın kurgusu ve sunumuyla sürdürülen 'Gastroetnomüzikolojik Kaynatmalar' söyleşi serisi yeni döneme başladı. Pancar Deposu'nda gerçekleştirilen ilk buluşma, 'Plak Döner, Çatal Şıkırdar: Cumhuriyet'in Sofraları ve Sesleri' temasıyla yapıldı. Etkinliğin konukları viyolonsel sanatçısı İdil Onaran Sulaoğlu ile taş plak koleksiyoncusu ve araştırmacı Cemal Ünlü oldu.

Cumhuriyet döneminin sofra ve müzik dönüşümü:

Prof. Dr. Özlem Doğuş Varlı, gastronomi uygulama alanı ile etnomüzikoloji disiplinini birleştiren yaklaşıma dair kökenine değinirken, bu kavramı 2000'li yıllarda önerdiğini hatırlattı ve serinin temel hedefinin kültürel hafızayı canlandırmak olduğunu vurguladı. Varlı, Cumhuriyet'in toplumsal hayata kattığı yeniliklerin sofra kültürünü nasıl dönüştürdüğünü anlattı; Osmanlı'nın son dönemindeki kısıtlı dışarıda yemek yeme alışkanlıklarının, Cumhuriyet ile birlikte halkın da erişimine açıldığını belirtti.

Cemal Ünlü, Mustafa Kemal Atatürk'ün akşam sofralarının gösterişten uzak ve bütçeye uygun düzenlendiğini aktardı. Ünlü, bu sofralara heyetlerin davet edildiğini ve Atatürk ile konukların huzurunda mahur faslının icra edildiğini söyledi; böylece müziğin, sofra adabı ve toplumsal pratiklerle sıkı ilişkisi ortaya kondu.

Müzik, repertuar ve sahneleme:

İdil Onaran Sulaoğlu ise Atatürk'ün müziği bir modernleşme ve Batılılaşma projesi olarak gördüğünü, Türk müziğini dünyaya tanıtma amacıyla başlatılan eğitim ve teşvik hamlelerinin önemini anlattı. Söyleşi kapsamında gerçekleştirilen konser bölümünde Mazi Kalbimde Bir Yaradır tangosu, Yanık Ömer ve Sarı Zeybek gibi eserler seslendirildi; bu repertuvar, dönemin hem sosyo-kültürel hem de estetik dönüşümünü işaret etti.

Etkinlik, katılımcılara sunulan özel menü ile sürdü. Konuklara tarhana çorbası, üzüm hoşafı, köy ekmeği, mousseline soslu kuşkonmaz ve marşal pastası ikram edildi; sunum, konuşulan temalarla ilişkili olarak geleneksel tatları ve çağdaş yorumları aynı masa etrafında buluşturdu.

Gastroetnomüzikolojik kaynatmaların yeni sezon açılışı, hem akademik hem de kamusal hafızayı canlandırmayı amaçlayan bir disiplinlerarası tartışma zemini sundu. Katılımcıların ilgisi ve sahnedeki müzik dinletisi, Cumhuriyet dönemi sofra pratikleri ve müzik politikalarına dair gözlemlere canlı bir örnek oluşturdu.

NİLÜFER BELEDİYESİ'NİN İLGİYLE TAKİP EDİLEN "GASTROETNOMÜZİKOLOJİK KAYNATMALAR" SÖYLEŞİ SERİSİNİN, YENİ DÖNEMİ BAŞLADI. PROF. DR. ÖZLEM DOĞUŞ VARLI'NIN KURGUSU VE SUNUMUYLA HAYATA GEÇİRİLEN PROGRAMIN İLK BULUŞMASI, "PLAK DÖNER, ÇATAL ŞIKIRDAR: CUMHURİYET'İN SOFRALARI VE SESLERİ" TEMASIYLA DÜZENLENDİ.