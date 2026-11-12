Aydın'ın 17 ilçesinde tarım gündemi cumaya taşınıyor

cuma buluşmaları sahada

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cuma Buluşmaları, üreticilerle doğrudan iletişim kurmayı hedefleyerek 13 Kasım Cuma günü kent genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Programın başlangıç saati 14.00 olarak belirlenirken, etkinlikler kentin tüm 17 ilçesinde aynı anda sahaya taşınacak.

programın odak noktaları:

Buluşmalarda üreticilere bölgesel ve yöresel ürünler konusunda bilgilendirme yapılacak; ayrıca incirin kurutulması ve depolanması ile ilgili uygulamalı ve teknik bilgiler ele alınacak. Eğitim gündeminde 2027 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt işlemleri ile incir, zeytin, kestane ve pamuk başta olmak üzere Aydın’ın önemli tarımsal ürünlerine ilişkin üretim süreçlerine dair açıklamalar yer alacak.

çiftçi talepleri ve risk yönetimi:

Programda ayrıca B-Reçete uygulaması, orman yangınları ve yangınları önleyici tedbirler ile anız yakmanın önlenmesi gibi üreticilerin doğrudan etkilenebileceği konuların değerlendirilmesi planlanıyor. Etkinliklerde üreticilerin soruları yanıtlanacak ve saha kaynaklı talep ve sorunlar dinlenecek.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, tüm üreticileri 13 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek buluşmalara katılmaya davet etti; programın yerel üretimin geliştirilmesi ve uygulamalı çözümler sunulması açısından önem taşıdığı vurgulandı.

AYDIN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN CUMA BULUŞMALARI KAPSAMINDA, 13 KASIM CUMA GÜNÜ KENTİN 17 İLÇESİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELİNECEK.