Kütahya'da kaza yerinde müdahale eden yöneticinin örnek davranışına teşekkür

kaza ve olay yerindeki müdahale:

Kütahya il merkezinde meydana gelen trafik kazasında, Kütahya Şehir Hastanesi Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Ceylan Özel olay yerinde bulunan yaralılara anında müdahale etti. Sağlık ekipleri gelene kadar Özel, mesleki bilgi ve insani duyarlılıkla ilk yardım uygulamalarını gerçekleştirdi.

Özel, herhangi bir tereddüt göstermeden yaralılara koşarak sargı, destek ve gerekli temel müdahaleleri sağlayarak sağlık ekiplerinin yönlendirmesine zaman kazandırdı. Bu davranış çevredeki vatandaşlar ve sağlık camiası tarafından takdirle karşılandı.

takdir ve teşekkür belgesi:

Doç. Dr. Ensar Durmuş tarafından yapılan değerlendirmede, Özel’in olay yerindeki özverili müdahalesi ve insan odaklı yaklaşımı öne çıkarıldı. Kütahya İl Sağlık Müdürü Durmuş, bu örnek davranış nedeniyle Özel’e teşekkür belgesi takdim etti.

Durmuş, sağlık hizmetlerinin yalnızca hastanelerle sınırlı olmadığını, ihtiyaç duyulan her yerde insan hayatına dokunmanın sağlık çalışanlarının önemli bir sorumluluğu olduğunu belirterek Özel’in tutumunu vurguladı. Bu tür müdahalelerin hem vakaya müdahale süresini kısalttığı hem de toplumsal duyarlılığı güçlendirdiği ifade edildi.

Olay, sağlık yöneticilerinin sahada da rol alabileceğini hatırlattı; Ceylan Özel örneğinde olduğu gibi müdahaleye hazır ve duyarlı personelin varlığı, acil durum yönetiminde belirleyici olabiliyor.

KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DOÇ. DR. ENSAR DURMUŞ(SAĞDA), KAZAZEDELERE YÖNELİK ÖZVERİLİ MÜDAHALESİ VE DUYARLI YAKLAŞIMI DOLAYISIYLA CEYLAN ÖZEL'E (SOLDA) TEŞEKKÜR ETTİ.