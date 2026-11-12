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Genç hastanın böbreğindeki taşlar tek seansta kapalı yöntemle kırıldı

Bayburt Devlet Hastanesi'nde Opr. Dr. Niyazi Perolli, sağ böbrekteki 2,5 cm ve 7 mm taşları tek seansta Sağ RIRS ile kırdı; hasta taburcu edildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 08:44

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EDİTÖR: Serkan Varol

Genç hastanın böbreğindeki taşlar tek seansta kapalı yöntemle kırıldı

Kapalı yöntemle tek seansta böbrek taşı tedavisi

Bayburt Devlet Hastanesi'nde, sağ yan ağrısı şikâyetiyle başvuran 27 yaşındaki hastanın böbreğindeki taşlar tek seansta kapalı cerrahi yöntemle giderildi.

başvuru ve bulgular:

Hastanın yapılan tetkiklerinde sağ böbreğinde 2,5 santimetre ve 7 milimetre boyutlarında iki taş tespit edildi. Belirgin semptom olarak hastada sağ yan ağrısı bulunduğu kaydedildi.

operasyon ve sonrası:

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Niyazi Perolli tarafından uygulanan Sağ RIRS (Retrograd İntrarenal Cerrahi) yöntemiyle operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda böbrekteki taşlar kırılarak temizlendi ve işlem tek seansta başarıyla tamamlandı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

HASTANIN BÖBREK TAŞI KAYNAKLI ŞİKÂYETİ KAPALI YÖNTEMLE GİDERİLDİ

HASTANIN BÖBREK TAŞI KAYNAKLI ŞİKÂYETİ KAPALI YÖNTEMLE GİDERİLDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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