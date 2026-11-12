Genç hastanın böbreğindeki taşlar tek seansta kapalı yöntemle kırıldı

Kapalı yöntemle tek seansta böbrek taşı tedavisi

Bayburt Devlet Hastanesi'nde, sağ yan ağrısı şikâyetiyle başvuran 27 yaşındaki hastanın böbreğindeki taşlar tek seansta kapalı cerrahi yöntemle giderildi.

başvuru ve bulgular:

Hastanın yapılan tetkiklerinde sağ böbreğinde 2,5 santimetre ve 7 milimetre boyutlarında iki taş tespit edildi. Belirgin semptom olarak hastada sağ yan ağrısı bulunduğu kaydedildi.

operasyon ve sonrası:

Üroloji Uzmanı Opr. Dr. Niyazi Perolli tarafından uygulanan Sağ RIRS (Retrograd İntrarenal Cerrahi) yöntemiyle operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda böbrekteki taşlar kırılarak temizlendi ve işlem tek seansta başarıyla tamamlandı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

HASTANIN BÖBREK TAŞI KAYNAKLI ŞİKÂYETİ KAPALI YÖNTEMLE GİDERİLDİ