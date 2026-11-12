Kaymakam Ahat üç köyde halkın taleplerini dinledi

Kaymakam Ahat'ın köy incelemeleri
Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, kurum amirleriyle birlikte Yukarıdikmetaş, Devetaşı ve Eymür köylerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla buluştu.
muhtarlarla yürütülen değerlendirme:
Kaymakam Ahat, köy muhtarlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Yukarıdikmetaş Köyü Muhtarı Bakır Ayhan, Devetaşı Köyü Muhtarı Ertan Ölmez ve Eymür Köyü Muhtarı Erdönmez Peker köylerin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi verdi.
köy odalarında vatandaşlarla sohbet:
Köy odalarında yapılan görüşmelerde Kaymakam Ahat, köy sakinleriyle sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi.
KAYMAKAM AHAT ÜÇ KÖYDE İNCELEMELERDE BULUNDU
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