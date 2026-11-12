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Kaymakam Ahat üç köyde halkın taleplerini dinledi

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Yukarıdikmetaş, Devetaşı ve Eymür köylerini ziyaret ederek muhtarlar ve vatandaşların taleplerini dinledi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 08:42

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kaymakam Ahat üç köyde halkın taleplerini dinledi

Kaymakam Ahat'ın köy incelemeleri

Demirözü Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, kurum amirleriyle birlikte Yukarıdikmetaş, Devetaşı ve Eymür köylerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla buluştu.

muhtarlarla yürütülen değerlendirme:

Kaymakam Ahat, köy muhtarlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Yukarıdikmetaş Köyü Muhtarı Bakır Ayhan, Devetaşı Köyü Muhtarı Ertan Ölmez ve Eymür Köyü Muhtarı Erdönmez Peker köylerin genel durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi verdi.

köy odalarında vatandaşlarla sohbet:

Köy odalarında yapılan görüşmelerde Kaymakam Ahat, köy sakinleriyle sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi.

KAYMAKAM AHAT ÜÇ KÖYDE İNCELEMELERDE BULUNDU

KAYMAKAM AHAT ÜÇ KÖYDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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