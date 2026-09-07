Aydın’ın kurtuluşunun 104. yılında miras ve birlik vurgusu

Aydın’ın kurtuluş günü kent meydanında coşkuyla kutlandı

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, Aydın Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen törenlerle anıldı. Törenler Aydın Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk konulması ile başladı ve Kent Meydanı’ndaki programla sürdü.

Törenin akışı ve resmi anma:

Açılışta gerçekleştirilen 3 pare top atışı ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından devam etti. Programda konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, milli mücadelede vatanı korumak için şehit düşenlere saygılarını sundu ve kurtuluş gününün anlamına dikkat çekti.

Çerçioğlu konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Milli Mücadele döneminde kent halkının sergilediği dayanışmayı vurguladı; Yörük Ali Efe, Demirci Mehmet Efe, Albay Şefik ve Çete Ayşe gibi kahramanların fedakârlıklarını anarak Aydın’ın iki kez işgal edilmesine rağmen teslim olmayan bir il olduğunu hatırlattı. Başkan, bu mirası korumanın hem kurumsal hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu belirtti.

Anma etkinlikleri ve kültürel program:

Tören kapsamında bayrak çeken efellere şehir adına hediyeler takdim edildi. Düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı bandosunun mini konseri ile kent meydanında duygu dolu anlar yaşandı; konserin ardından gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi geniş bir beğeni topladı. Programın sonunda Vali Varol, Başkan Çerçioğlu ve protokol üyeleri Kent Meydanı’ndaki şehitlik abidesine karanfil bırakarak anmayı sonlandırdı.

7 Eylül, Aydın için yalnızca bir kurtuluş tarihi değil, aynı zamanda kentin direniş ruhunun ve bağımsızlık sevdasının simgesi olarak kutlanmaya devam ediyor. Törenler, geçmişin anısını canlı tutmanın yanı sıra toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek ortak bir dayanışma görüntüsü sergiledi.

AYDIN'IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ATATÜRK KENT MEYDANI'NDA TÖREN DÜZENLENDİ.