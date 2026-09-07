Bilimi merkeze alan bir afet hazırlık dönüşümü

Afet yönetiminde yeni yaklaşım:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul’da düzenlenen Avrupa Sismoloji Komisyonu 40. Genel Kurulu kapsamında yaptığı konuşmada, afet yönetiminde devlet kapasitesinin sadece müdahale odaklı olmaktan çıkarılarak riskleri öngören ve azaltan bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti. Çiftçi, 6 Şubat 2023 depreminin etkilerini anımsatarak 11 il ve yaklaşık 14 milyon insanın doğrudan etkilendiğini, 53 binden fazla vatandaşın kaybedildiğini hatırlattı ve tüm kayıpları rahmetle andı.

Bakan Çiftçi, güvenli şehir inşa etmenin yalnızca mühendislik sorunu olmayıp aynı zamanda bir kamu ahlâkı meselesi olduğunu belirtti. Bir binanın sağlamlığını, o binada yaşayacaklara karşı sürdürülen sorumluluğun; bir okulun güvenliğini ise gelecek nesillere karşı bir vazifenin ifadesi olarak tanımladı.

AFAD’ın rolü ve uluslararası işbirlikleri:

Çiftçi, AFAD teşkilatının 1.200'ün üzerinde deprem gözlem istasyonu ile Avrupa’nın en geniş gözlem ağını işlettiğini vurguladı. Türkiye’nin çevresindeki 24 ülkenin depremlerinin çözümlemesini yapan AFAD’ın, 10 ülke ve 5 uluslararası sismoloji merkezi ile veri paylaştığını, bunun bilimin sınırları aşan karakterini gösterdiğini söyledi. Bakan, fay hatlarının pasaport taşımadığını; sismik dalgaların sınır kapılarında durmadığını hatırlatarak, bu nedenle bilgi ve verinin sınırötesi paylaşımının önemine dikkat çekti.

AFAD ve kamu kurumlarının geliştirdiği gözlem ve paylaşım ağının, bilimsel ve teknolojik kapasitenin kamu güvenliğine dönüşmesinin somut bir göstergesi olduğunu belirten Çiftçi, afet yönetimini risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme olarak birbirini tamamlayan bir sistem şeklinde ele aldıklarını ifade etti.

İstanbul uygulamaları ve eğitim tesislerinin güçlendirilmesi:

İstanbul Valisi Davut Gül konuşmasında şehir ölçeğinde yürütülen dönüşüm çalışmalarını özetledi. İstanbul Proje ve Koordinasyon Birimi tarafından 2000 yılı öncesi yapılan kamu yatırımlarına deprem dayanıklılık testi uygulandığını belirten Gül, yaklaşık 1.700 kamu binasından 1.535 adedinin depreme dayanıksız olduğu tespit edildiğini söyledi. Bu yapıların güçlendirilebilenlerinin güçlendirildiği, güçlendirilemeyenlerin ise yıkılıp yeniden yapıldığı kaydedildi; bunların arasında 1.430 eğitim tesisi bulunduğu vurgulandı.

Gül, İstanbul’daki eğitim tesislerinin tamamının artık kentin en güçlü ve en sağlam binaları olduğunu; bu binaların olası bir deprem anında mahalle ölçeğinde lojistik merkezler olarak da kullanılabileceğini bildirdi. Ayrıca 1 milyon 350 bin bağımsız birimin elden geçirildiğini ve bunlardan 385 bin biriminin "Yarısı Sizden Yarısı Bizden" kampanyasıyla inşa edildiğini aktardı.

Her iki konuşmacı da elde edilen bilgi birikimin yeni araştırmalara, bu araştırmaların yeni teknolojilere ve sonuçta daha yüksek standartlara dönüşmesini hedeflediklerini belirtti. Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde riskleri azaltan, şehirlerini dirençli hale getiren ve toplumu afetlere hazırlayan bir Türkiye inşa etmek için çalışıldığını yineledi ve Türkiye Yüzyılı şehirlerinin bu anlayışla oluşturulacağına dikkat çekti.

Sonuç olarak, konuşmalarda ortak vurgu; depremin engellenemeyeceği ancak depremin afete dönüşmesini önlemek için bilimsel veriye dayalı, sınırötesi işbirlikleri ve kapsamlı kamusal yatırımlarla risklerin azaltılabileceği oldu. Çiftçi, risk ortaksa bilginin ortaklaşması, tehdidin küresel olması halinde dayanışmanın da küresel olması gerektiğinin altını çizdi.

İçişleri Bakanı Çiftçi: "Toplumunu afetlere hazırlayan bir Türkiye için çalışıyoruz"