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Göktepe'de 28 yıllık tilavet geleneği dayanışma mesajı verdi

Devrek'in Ahmetoğlu Göktepe Mahallesi'nde 28. Kur'an-ı Kerim tilaveti, siyasi temsilciler ve köylülerin katılımıyla dayanışma içinde gerçekleştirildi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Göktepe'de 28 yıllık tilavet geleneği dayanışma mesajı verdi

Ahmetoğlu Göktepe Mahallesi'nde geleneksel Kur'an-ı Kerim tilaveti

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Ahmetoğlu Köyü Göktepe Mahallesi'nde bu yıl 28'incisi düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit programı, mahalle sakinleri ile ilçede faaliyet gösteren siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, geleneksel kaynaşma ve dayanışma amaçlarını öne çıkararak yerel toplumun bir araya geldiği bir buluşma oldu.

Program ve katılım:

Yukarı Göktepe Camii'nde düzenlenen mevlit yaklaşık bir saat sürdü. İbadet ve tilavet bölümünün ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Programa, mahalle halkının yanı sıra ilçeden gelen siyasi temsilciler de iştirak ederek toplum içindeki iletişimi güçlendirdiler. Organizasyonun düzenli şekilde sürdürülmesi, yerel geleneğin korunması açısından dikkat çekti.

Muhtarın teşekkürleri:

Etkinlik sonunda konuşan Köy Muhtarı Sabri Cinçam, katılımcılara teşekkür etti. Cinçam, "Bu sene 28. gerçekleştirdiğimiz mevlit programına uzaktan yakından iştirak ederek bizleri onurlandıran siz misafirlerimize vatandaşlarım adına ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Muhtarın sözleri, organizasyonun mahalle birliği ve ortak sorumluluk duygusunu pekiştirdiğini vurguladı.

Her yıl aynı amaçla düzenlenen bu tür buluşmalar, yöresel kültürün sürdürülmesi ve komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi açısından önem taşıyor. Göktepe'deki tilavet de bu geleneğin canlı tutulduğunu gösterdi.

VATANDAŞLAR HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN KUR’AN TİLAVETİNDE BİR ARAYA GELDİLER.

VATANDAŞLAR HER YIL GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN KUR’AN TİLAVETİNDE BİR ARAYA GELDİLER.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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