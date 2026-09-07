Dolar 48,4306 +0,00%
Euro 56,3195 +0,12%
Bist 14.110,04 +0,70%
Altın Gram 6.970,42 -1,39%
EUR/USD 1,1624 +0,02%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Bilet bulamayan yolculara boş yer açıldığında otomatik bildirim

TCDD Taşımacılık'ın 'Boş Yer Takip Butonu' ile bilet bulamayan yolcular e‑posta tanımlayıp iade veya iptallerde anında haberdar olacak; e‑Bilet ve e‑Fatura da devrede.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Bilet bulamayan yolculara boş yer açıldığında otomatik bildirim

TCDD'de dijital dönüşüme yeni adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından duyurulan uygulamayla TCDD Taşımacılık AŞ dijital hizmet portföyüne bir özellik daha ekledi. Yeni uygulama, bilet bulamayan yolcuların sistem üzerinden e‑posta adreslerini kaydetmelerine olanak tanıyarak, iade, iptal veya başka nedenlerle oluşan boş koltuklarda otomatik bildirim göndermeyi amaçlıyor.

Boş yer takip butonu nasıl çalışıyor:

Yolcular, satış ekranında aradıkları trende bilet bulamadıklarında sistemdeki Boş Yer Takip Butonu üzerinden uyarı talebi oluşturabilecekler. Sisteme e‑posta adresini tanımlayan kullanıcılar, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde anlık bildirim alacak; böylece bilet satış ekranını sürekli kontrol etme gereği ortadan kalkacak. Bakan Uraloğlu konuyla ilgili olarak şu ifadeyi kullandı: "Bilet bulamayan yolcularımız, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde sistemsel ve otomatik olarak bilgilendirilecek."

e-bilet ve e-fatura uygulamaları:

Ayrıca TCDD Taşımacılık AŞ tarafından yürütülen e‑Belge dönüşüm çalışmaları kapsamında e‑Bilet ve e‑Fatura uygulamaları hayata geçirildi. Uraloğlu, 1 Eylül itibarıyla devreye giren e‑Bilet ile yolcuların bilet satın alma işleminin ardından gönderilen "Yolculuk Bilgilendirme" e‑postasındaki PDF dokümanda yer alan bağlantı üzerinden e‑Biletlerine ulaşabileceklerini belirtti.

E‑Fatura uygulaması ise taşımacılık hizmetlerinden yararlanan müşterilerin faturalarına dijital ortamda erişmesini sağlıyor; uygulama fatura oluşturma, iletme ve arşivleme süreçlerinde zaman ve maliyet avantajı sunuyor. Uraloğlu, kağıt, baskı ve fiziksel arşivleme ihtiyacının azaltılmasıyla hem maliyetlerin düşürüldüğünü hem de doğal kaynakların daha verimli kullanıldığını vurguladı. Bu kapsamda ilk 4 günde yaklaşık 286 bin e‑bilet ve bin 554 e‑fatura düzenlendi.

Yetkililer, dijital imkanların kullanımıyla demiryolu hizmetlerinin herkese daha erişilebilir hale getirilmesinin hedeflendiğini; işlemlerin daha hızlı, kolay, verimli ve çevreci kılınmasının planlandığını belirtiyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TCDD TAŞIMACILIK AŞ’NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TCDD TAŞIMACILIK AŞ’NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINA BİR YENİSİNİN DAHA EKLENDİĞİNİ BELİRTEREK, BİLET BULAMAYAN YOLCULARIN İADE, İPTAL VEYA BAŞKA NEDENLERLE YER AÇILMASI HALİNDE OTOMATİK OLARAK BİLGİLENDİRİLMESİNİ SAĞLAYAN ‘BOŞ YER TAKİP BUTONU’ ÖZELLİĞİNİN HAYATA GEÇİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Afyonkarahisar'da TÜFİS ile market raflarında fiyat taraması
images

kırtasiyelerde sıkı denetim: fiyat ve ürün güvenliği odağı
images

Trabzon'da zabıta haftasında saha ekiplerinin emek ve fedakârlığı vurgulandı
images

Ayrılıkla baş etmede ebeveynin en etkili katkısı: 'sen bunu yapabilirsin' güveni

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuşadası'nda özgürlüğün 104. yılı coşkuyla anıldı

Çal’da bağ bozumu coşkusu Muazzez Ersoy ile taçlandı

Ahbap'ın Kocaeli deposu raporu: malzemeler hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmalı

palamut sezonu bereketi zonguldak’ta tezgâhları canlandırdı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti