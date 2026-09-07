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Omuzdaki kötü huylu tümör çıkarıldı, sırt dokusuyla onarıldı

Çorumlu 52 yaşındaki hastanın sol omuzundaki malign mezenkimal tümör, Erciyes Üniversitesi'nde çıkarıldı; defekt latissimus dorsi flebiyle kapatıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Omuzdaki kötü huylu tümör çıkarıldı, sırt dokusuyla onarıldı

Erciyes Üniversitesi'nde multidisipliner cerrahi müdahale

Çorum'dan başvuran 52 yaşındaki hasta, sol omuz bölgesinde bir yıldır süre gelen kitle şikâyeti ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'ne geldi. Son altı ay içinde hızla büyüme gösteren lezyon için dış merkezde yapılan biyopsi sonucu malign mezenkimal tümör tanısı konmuş ve hasta radyoterapi almıştı. Cerrahi tedavi amacıyla Ortopedi ve Travmatoloji ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ekiplerinin ortak çalışması planlandı.

Ameliyat ve cerrahi yaklaşım:

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar liderliğindeki ekip, tümörü çevresinde sağlıklı doku sınırı elde edecek şekilde geniş cerrahi rezeksiyon uygulayarak lezyonu başarıyla çıkardı. Cerrahi sırasında oluşan geniş doku boşluğunun kapatılması için Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ekibi operasyona dahil oldu ve birlikte hareket edildi.

Rekonstrüksiyon ve takip:

Plastik cerrahi ekibi, hastanın kendi sırt dokusundan hazırlanan latissimus dorsi kas-deri flebini kullanarak omuzdaki defekti kapattı. Kendi dokusuyla yapılan bu onarım hem cerrahi alanın güvenli biçimde kapatılmasını sağladı hem de omuzun fonksiyonel ve estetik bütünlüğünün korunmasına katkıda bulundu. Operasyonun ardından hasta için gerekli tedavi ve takip süreci ilgili ekiplerce sürdürüldü.

Hastanın kendisi, Y.Ç., tedavi süreciyle ilgili olarak Erciyes Üniversitesi Hastanelerini tercih ettiğini belirterek, "Sol omuz bölgesindeki kitlenin tedavisi için Ankara ve diğer illere gittim, bu işlemi ülkemizde sayılı hocaların yaptığını öğrendim ve tedavi olmak için Erciyes Üniversitesi Hastanelerini tercih ettim. Bu zorlu süreci en konforlu ve güvenli şekilde atlatmamı sağlayan Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar’a, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. İlknur Bayır’a ve Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Eroğlu’na sonsuz şükranlarımı sunarım," dedi.

Bu vaka, kompleks yumuşak doku tümörlerinin tedavisinde tümör cerrahisi ile rekonstrüktif cerrahinin aynı seansta, koordineli ve multidisipliner yaklaşımla yürütülmesinin önemini bir kez daha gösterdi.

ÇORUM’DA YAŞAYAN VE SOL OMUZ BÖLGESİNDEKİ KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRÜNÜN HIZLA BÜYÜMESİ ÜZERİNE...

ÇORUM’DA YAŞAYAN VE SOL OMUZ BÖLGESİNDEKİ KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRÜNÜN HIZLA BÜYÜMESİ ÜZERİNE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ’NE BAŞVURAN 52 YAŞINDAKİ HASTA, BAŞARILI OPERASYONLA SAĞLIĞINA KAVUŞTU. TÜMÖRÜN ÇIKARILMASININ ARDINDAN OMUZDA OLUŞAN GENİŞ DOKU KAYBI, HASTANIN KENDİ SIRT DOKUSUNDAN HAZIRLANAN FLEPLE YENİDEN YAPILANDIRILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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