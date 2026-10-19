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Aydınlı yıldız Emre Özkayalı Sırbistan'da namağlup zirveye çıktı

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Grand Prix'te Aydınlı sporcu Emre Özkayalı, 57 kiloda tüm rakiplerini yenerek namağlup Avrupa şampiyonu oldu.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aydınlı yıldız Emre Özkayalı Sırbistan'da namağlup zirveye çıktı

Şampiyonanın öne çıkan ismi:

Sırbistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Avrupa Grand Prix Şampiyonası'nda Aydınlı sporcu Emre Özkayalı turnuvanın parlak yüzlerinden biri oldu. 57 kilogram Yıldızlar kategorisinde ringe çıkan genç sporcu, her maçında üstün bir mücadele sergileyerek tüm rakiplerini mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.

Performans ve sıralamada yükseliş:

Özkayalı'nın turnuva boyunca gösterdiği istikrarlı oyun ve kararlılık, onun namağlup şekilde kürsünün en üstüne çıkmasını sağladı. Bu sonuçla sporcu, Avrupa sıralamalarında da yükselerek ilk sıraya yerleşti ve uluslararası arenada dikkat çeken bir isim haline geldi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Emre Özkayalı'nın ortaya koyduğu mücadeleyi ve elde ettiği birinciliğin kent için gurur kaynağı olduğunu vurguladı. İl müdürlüğü, sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Genç sporcunun bu başarısı, hem kişisel kariyeri hem de Aydın spor camiası açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özkayalı'nın namağlup şampiyonluğu, önümüzdeki turnuvalarda beklentileri yükseltti ve kendisine uluslararası arenada yeni fırsatlar açtı.

SIRBİSTAN’DA DÜZENLENEN ŞAMPİYONADA TER DÖKEN AYDINLI SPORCU EMRE ÖZKAYALI, TÜM RAKİPLERİNİ MAĞLUP...

SIRBİSTAN’DA DÜZENLENEN ŞAMPİYONADA TER DÖKEN AYDINLI SPORCU EMRE ÖZKAYALI, TÜM RAKİPLERİNİ MAĞLUP EDEREK AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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