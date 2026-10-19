Güven Köyü'nde kadın dayanışması üretime dönüştü: Düzce'de kooperatif açıldı

Güven Köyü'nde kooperatif açıldı:

Düzce'nin Güven Köyü'nde tamamı kadınlardan oluşan Güven Köyü Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi törenle açıldı. Açılışa AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun ve kooperatif üyeleri katıldı. Tören, kadın emeğinin tarımsal üretimde görünür kılınması ve kırsal kalkınmaya katkı sağlanması hedeflerini öne çıkardı.

başkanın mesajı ve kooperatifin hedefleri:

Kooperatif Başkanı 77 yaşındaki emekli öğretmen Nihal Altındağ, açılışta yaptığı konuşmada projenin kadınların ortak emeği ve dayanışmasıyla hayata geçirildiğini vurguladı. Altındağ, çalışmaya ve üretmeye devam eden bir eğitimci olarak, “Bir kadının emeği bir aileyi, kadınların birlikteliği ise bir köyün geleceğini değiştirir” sözleriyle kooperatifin hem ekonomik hem de toplumsal bir dönüşüm amacı taşıdığını ifade etti.

Altındağ, kooperatifin yalnızca bir üretim alanı değil, aynı zamanda kadınların umutlarını ve gelecek planlarını destekleyecek bir yapı olarak tasarlandığını belirtti. Üyeler, üretimin görünür hale getirilmesi ve alın terinin kazanca dönüştürülmesi için birlikte çalışacaklarını söyledi.

düzce'de kadın tarımının görünürlüğü:

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, kentteki çiftçi verilerini paylaşarak kadınların tarımdaki rolünü özetledi. Uzun, ilde toplam 28 bin kayıtlı çiftçi bulunduğunu, bunun içinde 6 bin çiftçinin kadın olduğunu ve bunun yaklaşık %21 oranına denk geldiğini söyledi. Ayrıca aile çiftçiliğinin yaygınlığı nedeniyle toprağa emek veren kadın sayısının resmi kayıttakinden daha fazla olduğuna dikkat çekti.

Uzun, kadın çiftçilerin tarlada, bahçede, serada ve hayvancılıkta üstlendikleri görevlerle hem üretime hem de aile ekonomisine önemli katkı sağladıklarını, bilgi ve tecrübelerini gelecek nesillere aktardıklarını vurguladı.

yerel etki ve politik destek:

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ise konuşmasında Düzce'nin kültürel çeşitliliğine ve bölge kadınlarının çalışkanlığına işaret etti. Keşir, bölgenin tarıma elverişli yapısını öne çıkararak, tarımın vazgeçilemez bir alan olduğunu ve çeşitliliğin yeni nesillere aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Kooperatifin Güven Köyü'nde kadınların üretime katılımını artırması ve yerel ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor. Yerel yöneticiler ve üyeler, dayanışma ile üretim kapasitesinin artırılmasının bölgeye sürdürülebilir fayda getireceğini belirtti.

Güven Köyü'ndeki bu adım, kadınların tarımsal üretimde daha görünür hale gelmesi ve ekonomik hayata daha etkin katılmaları açısından örnek teşkil ediyor. Kooperatifin önümüzdeki dönemde ürün çeşitliliği, pazarlama ve üretim ölçeğini büyütmeye odaklanması bekleniyor; üyeler zorluklar olsa da birbirlerine güvenerek ilerleyeceklerini kaydetti.

Not: Açılışta verilen bilgiler doğrultusunda gelecekteki faaliyetler ve projeler kooperatifin yol haritasına göre şekillendirilecek ve yerel ekonomiye katkı hedeflenecektir.

DÜZCE’DE TAMAMI KADINLARDAN OLUŞAN GÜVEN KÖYÜ KADINLARI TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ, DÜZENLENEN TÖRENLE AÇILDI.