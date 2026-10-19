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David Zima: fenerbahçe karşısında soğukkanlı kalmalıyız

Slavia Praglı stoper David Zima, Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe karşısında baskıya kapılmayacaklarını, sakin kalarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 18:30

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EDİTÖR: Kerem Güneş

David Zima: fenerbahçe karşısında soğukkanlı kalmalıyız

Maç bilgileri:

Slavia Praglı defans oyuncusu David Zima, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karşılaşma yarın saat 19.45'te İstanbul'da, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Zima'nın mesajı:

Toplantıda Zima, takımın yaklaşımını net bir şekilde özetledi: "Şampiyonlar Ligi üst seviye futbol ligidir. Baskı altında kalmamalıyız. Sadece kazanmak değil. Bu futboldur. Her zaman kazanamayabiliriz bazen şans geliyor. Karşımızda büyük bir futbol takımı ile oynuyoruz. Her maçta sakin olup elimizden geleni vermeye çalışıyoruz". Zima, baskı nedeniyle panik yapılmaması gerektiğini vurguladı ve akılcı oyunun önemine işaret etti.

Lukaku ve savunma vurgusu:

Röportajın dikkat çeken bölümünde Zima, Fenerbahçe'nin hücum gücüne ve özellikle Romelu Lukaku'ya değindi: "Çok iyi kalitesi var. Agresif olabilir. Eğer biz ona müsaade etmezsek onun için biraz daha zor olacak. Eğer pasif oyun olacaksa alan bırakırsak zor olacak". Bu sözler, Slavia Prag'ın Lukaku'ya karşı yakın markaj ve alan kapama önlemlerini önceliklendireceğinin işareti olarak okunabilir.

Genel olarak Zima'nın vurguladığı temel nokta, rakibin büyüklüğünü kabul etmekle birlikte paniğe kapılmamak ve disiplinli kalmaktı. Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi sahnesinde bu sakin ve organize yaklaşımıyla sahaya çıkmayı hedefliyor.

Slavia Praglı futbolcu David Zima, Fenerbahçe maçıyla ilgili, &quot;Büyük bir takımla oynuyoruz. Baskı...

Slavia Praglı futbolcu David Zima, Fenerbahçe maçıyla ilgili, "Büyük bir takımla oynuyoruz. Baskı altında kalmamalıyız" dedi.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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