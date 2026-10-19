Slavia Prag teknik direktörü uyardı: Fenerbahçe karşısında hata lüksümüz yok

Trpisovsky'den maç öncesi net mesaj: hata lüksümüz yok

Slavia Prag teknik direktörü Jindrich Trpisovsky, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile İstanbul'da oynayacakları karşılaşma öncesi Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Trpisovsky, Devler Ligi'nde puan almanın zorluğuna dikkat çekti ve takımının maça tam konsantrasyonla çıkması gerektiğini belirtti.

maçtaki öncelik performans:

Trpisovsky, "Avrupa maçları her zaman zordur. Turnuva çok uzun sürekli aynı konuları konuşuyoruz. Her ne kadar kafaya takmasak bile kafamızdan gitmiyor. Her gelecek maç yeni maça odaklanmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Teknik adam, Türkiye piyasasının yükseldiğini kabul ederek, "Fenerbahçe büyük fırsatlara sahip olabiliyor. Türk futbolunun piyasası yukarı gitmiş. Her zaman önemli olan şey sahadaki performanstır, maliyet değil" dedi.

Çek teknik adam, bir oyuncunun yokluğunun tüm takımı etkileyebileceğine vurgu yaptı: "Bir oyuncu bile takım dışına kalsa etkilenebilir. Her maçta şansımız olabilir. Biz bu şansı yakalamak zorundayız." Trpisovsky, sözlerini "Yarın hata yapmamalıyız" diyerek noktaladı.

lukaku için net uyarı:

Fenerbahçe'nin forveti Romelu Lukaku hakkında sorulan soruya Trpisovsky, kişisel izlenimlerini paylaştı: "Ben onu çok seviyorum. Birkaç defa şahsen karşılaşmıştık. Savunma oyuncuları için ve David daha güzel yorum yapabilir. Lukaku, bazı konularda spesifik olabilir. Çok nadir oyunculardan, güçlü bir oyuncu."

Trpisovsky, Lukaku'nun fiziksel özelliklerine dikkat çekerek, "Sahanın bir kısmında onu durdurmak zor olabilir. Onu insan olarak da seviyorum. Heyecan verici. Kronolojik olarak tanıdığım için bu oyuncuya 1 santimetre saha bırakmamalısınız" uyarısında bulundu.

fenerbahçe karşısında tecrübe ve beklenti:

Fenerbahçe'ye karşı teknik direktörlük kariyerinde dördüncü maçına çıkacak olan Trpisovsky, sarı-lacivertlilerin geçirdiği değişime ve atmosfer beklentisine değindi. "4. maç olacak. Tek dileğim iyi maç olsun. İyi performans olsun. Son 3 maçımız öyleydi. İlk defa geldim. Geçmişte iki defa oynadık. 4 yıl önce ben hastaydım. Covid zamanı evden seyretmek sorunda kaldım. Ama heyecanım var. Çünkü ambiyans hakkında çok fazla bilgim var. Televizyonda seyretmiştim" diyerek İstanbul'daki maçı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Trpisovsky, organizasyon ve oyuna hazırlık açısından temkinli konuşarak, "Fenerbahçe bizim gibi çok değişimden geçti. Benim bakışım yarınki takım, oynadığımız maçlar arasında en güçlü takım olabilir" değerlendirmesini yaptı. Basın toplantısındaki açıklamalar, Slavia Prag'ın sahaya dikkatli, disiplinli ve hata yapmaktan kaçınan bir oyunla çıkacağını işaret etti.

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Fenerbahçe maçı öncesi, "Büyük bir takıma karşı oynayacağız. Yarın hata yapmamalıyız" dedi.