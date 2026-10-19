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Son prova Şükrü Saracoğlu'nda: Slavia Prag hazırlıklarını sahada bitirdi

Çekya temsilcisi Slavia Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta öncesi İstanbul'da Şükrü Saracoğlu'nda son antrenmanını yaptı; ilk 15 dakika basına açıktı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 18:37

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Son prova Şükrü Saracoğlu'nda: Slavia Prag hazırlıklarını sahada bitirdi

Slavia Prag son antrenmanını statta yaptı:

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında yarın saat 19.45'te Fenerbahçe ile karşılaşacak Çekya ekibi Slavia Prag, İstanbul'a gelerek maçın oynanacağı Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde son çalışmasını tamamladı.

Antrenmanın akışı:

Teknik direktör Jindrich Trpisovsky ile birlikte çalışan takımın idmanı, ilk 15 dakikası basına açık biçimde gerçekleştirildi. Seans ısınma hareketleriyle başladı; ardından istasyon ve çabukluk çalışmaları uygulandı ve antrenman, takımın agresif oyuna dönüşünü pekiştirmeye yönelik top kapma çalışmalarına odaklandı.

Kapalı bölümde taktik çalışması:

Antrenmanın basına kapalı bölümünde teknik ekip, Fenerbahçe maçına özel taktiksel hazırlıklar üzerinde çalıştı. Oyuncular saha üzerinde son provayı tamamlayarak maç gününü beklemeye geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi&#039;nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çekya ekibi Slavia Prag, son...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Çekya ekibi Slavia Prag, son çalışmasını mücadelenin oynanacağı statta yaptı.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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