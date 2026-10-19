Karasu'da longoz taşkını mahalleleri ikiye böldü

taşkının yaşandığı bölgeler:

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, bölgedeki longozun taşmasına ve kanalların tıkanmasına yol açtı. Bu durumun en ağır hissedildiği Denizköy ve İhsaniye mahallelerinde geniş alanlar su altında kaldı. Karasu-Kaynarca bağlantı yolu jandarma ekiplerince trafiğe kapatıldı ve bazı ana yollar ile mahalle içleri suyla kaplandı. Bazı vatandaşlar ulaşımı sandallar ile sağlıyor, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

altyapı, ulaşım ve acil müdahale:

Bölgede tıkanan kanalların çevreye yayılan taşkın sularını artırdığı, yol kotlarının düşüklüğü nedeniyle su birikintilerinin derinleştiği bildirildi. Kaynarca ve çevre mahallelere ulaşım, jandarma ekiplerinin yönlendirmesiyle alternatif güzergâhlardan sağlanıyor. Ekiplerin ve yetkililerin bölgedeki müdahaleleri sürüyor.

muhtarın değerlendirmesi:

Denizköy Mahalle Muhtarı azası Tuncay Genç, su seviyesinin yer yer 70 santimetre ile 1 metre arasında olduğunu belirtti. Genç, 'Bu durum her sene yağışlarda olan bir şey. Yolumuz her sene aşırı yağışlardan dolayı kapanıyor. Perşembe akşamından beri bu sıkıntı var. Yolun düşük olması ve kanalların açık olmamasından kaynaklı bu sorunu yaşıyoruz. İki köy arasında bağlantı yok' dedi. Muhtar ayrıca dün su seviyesinin daha fazla olduğunu ve bugün seviyenin yaklaşık 10-15 santimetre düştüğünü söyledi.

Bölge halkı altyapı eksikliklerinin tekrarlandığını vurgularken, yetkililer tıkanan kanalların açılması ve yolların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma tarafından kapatılan güzergahların yerine alternatif yönlendirmelerle ulaşım sağlanıyor.

LONGOZUN VE KANALLARIN TAŞMASI SONUCU MAHALLELER SULAR ALTINDA KALDI, DENİZKÖY MAHALLESİ ADETA İKİYE BÖLÜNDÜ, MAHALLEDEKİ GÖRÜNTÜLER İSE VENEDİK'İ ARATMADI.