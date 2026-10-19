Dolar 49,5455 +0,07%
Euro 55,5743 -0,14%
Bist 11.430,14 -2,49%
Altın Gram 6.628,31 -0,48%
EUR/USD 1,1215 -0,26%
Brent Petrol 109,30 -0,51%
--°

Filenin efeleri Polonya'da 2027 dünya kupasında mücadele edecek

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 10-26 Eylül 2027 tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek 32 takımlı FIVB Erkekler Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 18:39

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Filenin efeleri Polonya'da 2027 dünya kupasında mücadele edecek

filenin efeleri 2027 dünya kupasına katılacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 10-26 Eylül 2027 tarihlerinde Polonya ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Dünyanın önde gelen voleybol organizasyonlarından biri olan turnuva, elemelerin tamamlanmasının ardından kesinleşen 32 takımla gerçekleştirilecek.

takımlar ve bölgesel dağılım

2027 Dünya Kupası'nda yer alacak ekipler açıklanan listeye göre şöyle: Ev sahibi: Polonya. Kuzey & Orta Amerika ve Karayipler: ABD, Kanada, Küba. Asya: Japonya, İran, Güney Kore. Avrupa: İtalya, Fransa, Slovenya, Finlandiya. Afrika: Tunus, Kamerun, Cezayir. Güney Amerika: Brezilya, Arjantin, Şili. Dünya sıralaması üzerinden gelenler: Bulgaristan, Almanya, Ukrayna, Belçika, Türkiye, Sırbistan, Çekya, Yunanistan, Romanya, Hollanda, Meksika, Porto Riko, Danimarka, Mısır, Estonya.

turnuva formatı ve ev sahibi şehirler

Turnuva tarihinde ikinci kez 32 takımla düzenlenecek organizasyonda takımlar, grup aşamasında dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek; eleme aşaması çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve finalden oluşacak. Kura çekiminin tarih ve saati, Volleyball World tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

Müsabakalar Polonya'nın farklı kentlerinde oynanacak; organizasyonun ev sahipliği yapacağı şehirler kaynak duyurusunda Gdask/Sopot, Katowice, Krakow, Lodz ve Olsztyn olarak yer aldı. Türkiye, 2025'teki organizasyonu 6. sırada tamamlayarak tarihindeki en iyi derecelerinden birini elde etmiş ve böylece 2027 için önemli bir motivasyon kaynağı yaratmıştır.

Turnuvanın grup kuraları açıklanana kadar takımların eşleşmeleri netleşmeyecek; ancak açıklanan takvim ve ev sahibi şehirler, organizasyonun geniş coğrafi dağılımını ve yüksek katılımcı sayısını gözler önüne seriyor. Filenin Efeleri, bu kapsamlı yarışmada Türkiye'yi temsil etmek üzere hazırlıklarını sürdürecek.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, 2027 FIVB ERKEKLER VOLEYBOL DÜNYA KUPASI’NDA TÜRKİYE&#039;Yİ TEMSİL...

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, 2027 FIVB ERKEKLER VOLEYBOL DÜNYA KUPASI’NDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa FK evinde 7 gollü maçta üzgün: Muğlaspor 4-3 kazandı
images

Muğlaspor deplasmanda 4-3 galip geldi, Manisa'da penaltılar ve kırmızı kart maçı...
images

Vali Akbıyık, milli okçularla hazırlık ve hedefleri konuştu
images

Keçiörengücü dış sahada Diouf'la kazandı, Karagümrük son dakikada umutlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manisa FK evinde 7 gollü maçta üzgün: Muğlaspor 4-3 kazandı

Efeler'de ocakta başlayan alevler dairenin mutfağında hasar bıraktı

işçiyi odağa alan adil dönüşüm çağrısı: maliyet çalışanlara yüklenmemeli

Muğlaspor deplasmanda 4-3 galip geldi, Manisa'da penaltılar ve kırmızı kart maçın rengini belirledi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi