Filenin efeleri Polonya'da 2027 dünya kupasında mücadele edecek

filenin efeleri 2027 dünya kupasına katılacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 10-26 Eylül 2027 tarihlerinde Polonya ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Dünyanın önde gelen voleybol organizasyonlarından biri olan turnuva, elemelerin tamamlanmasının ardından kesinleşen 32 takımla gerçekleştirilecek.

takımlar ve bölgesel dağılım

2027 Dünya Kupası'nda yer alacak ekipler açıklanan listeye göre şöyle: Ev sahibi: Polonya. Kuzey & Orta Amerika ve Karayipler: ABD, Kanada, Küba. Asya: Japonya, İran, Güney Kore. Avrupa: İtalya, Fransa, Slovenya, Finlandiya. Afrika: Tunus, Kamerun, Cezayir. Güney Amerika: Brezilya, Arjantin, Şili. Dünya sıralaması üzerinden gelenler: Bulgaristan, Almanya, Ukrayna, Belçika, Türkiye, Sırbistan, Çekya, Yunanistan, Romanya, Hollanda, Meksika, Porto Riko, Danimarka, Mısır, Estonya.

turnuva formatı ve ev sahibi şehirler

Turnuva tarihinde ikinci kez 32 takımla düzenlenecek organizasyonda takımlar, grup aşamasında dörderli 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, son 16 turuna yükselecek; eleme aşaması çeyrek final, yarı final, üçüncülük maçı ve finalden oluşacak. Kura çekiminin tarih ve saati, Volleyball World tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

Müsabakalar Polonya'nın farklı kentlerinde oynanacak; organizasyonun ev sahipliği yapacağı şehirler kaynak duyurusunda Gdask/Sopot, Katowice, Krakow, Lodz ve Olsztyn olarak yer aldı. Türkiye, 2025'teki organizasyonu 6. sırada tamamlayarak tarihindeki en iyi derecelerinden birini elde etmiş ve böylece 2027 için önemli bir motivasyon kaynağı yaratmıştır.

Turnuvanın grup kuraları açıklanana kadar takımların eşleşmeleri netleşmeyecek; ancak açıklanan takvim ve ev sahibi şehirler, organizasyonun geniş coğrafi dağılımını ve yüksek katılımcı sayısını gözler önüne seriyor. Filenin Efeleri, bu kapsamlı yarışmada Türkiye'yi temsil etmek üzere hazırlıklarını sürdürecek.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI, 2027 FIVB ERKEKLER VOLEYBOL DÜNYA KUPASI’NDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK.