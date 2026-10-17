İleri yaştan gelen zafer: 10 kilometreyi 57 dakikada koştu ve şampiyon oldu

Kocaeli Masterleri'nden büyük başarı

Emrullah Bayraktar, Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü çatısı altında yarışan 76 yaşındaki sporcu, Ankara'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Koşusunda 10 kilometrelik parkuru 57 dakikada tamamlayarak 75-79 yaş kategorisinde birinciliğe ulaştı. Elde ettiği derece, hem kulübün hem de Kocaeli'nin gururu olarak değerlendirildi.

Yarış ve derece:

Bayraktar, yarış boyunca istikrarlı bir tempo göstererek yaş grubundaki rakiplerini geride bıraktı. 10 kilometreyi 57 dakikada koşması, ileri yaştaki atletler için dikkate değer bir performans olarak öne çıktı ve düzenli antrenman ile kararlılığın sonucu olarak yorumlandı.

Kutlama ve ödül töreni:

Başarı sonrası Körfez'de düzenlenen programda Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ve Körfez Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çetin Malkoç yer aldı. Yetkililer, Bayraktar'ı tebrik edip elde ettiği başarının gençlere örnek teşkil ettiğini vurguladı ve takdirlerini iletti.

Programa Bayraktar'ın antrenörü ve Kocaeli Masterleri Atletizm Spor Kulübü Başkanı Binali Aslan ile kulüp sporcuları da katıldı. Aslan, ileri yaşta spor yapmanın ve yarışlara katılmanın önemine dikkat çekerek Bayraktar'ın başarısının herkese örnek olduğunu belirtti. Kulüp yetkilileri başarılı sporcuya ayrıca ödül verileceğini duyurdu.

Bu başarı, 76 yaşında bir atletin ulusal bir yarışta elde ettiği dikkate değer bir sonuç olarak sporun yaş tanımadığını bir kez daha gösterdi ve bölge sporuna moral kazandırdı.

KOCAELİ MASTERLERİ ATLETİZM SPOR KULÜBÜ SPORCUSU EMRULLAH BAYRAKTAR, ANKARA’DA DÜZENLENEN CUMHURBAŞKANLIĞI KOŞUSU’NDA 10 KİLOMETRELİK PARKURU 57 DAKİKADA TAMAMLAYARAK 75-79 YAŞ KATEGORİSİNDE ŞAMPİYON OLDU.