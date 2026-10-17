Denizli İdman Yurdu'nda kongre krizi mahkemeye taşındı

Denizli İdman Yurdu'nda olağanüstü genel kurulun iptali için dava açıldı

TFF Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Denizli İdman Yurdu 1959 kulübünde, olağanüstü genel kurulun usulsüz olduğu iddiasıyla açılan iptal davasının duruşmasının 9 Kasım 2026 tarihinde görüleceği bildirildi. Kulübün kurucu başkanı ve denetim kurulu üyeleri, genel kurulda sahte imza kullanıldığını öne sürerek yargıya başvurdu.

İddiaların kapsamı ve sunulan deliller:

Kurucu Başkan ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel, ellerinde çok sayıda belge ve delil bulunduğunu belirtti. Gürel, tespit edebildikleri kadarıyla yaklaşık 70 civarı sahte imza ile genel kurulun gerçekleştirildiğini savundu ve usulsüzlüklere ilişkin tüm delilleri mahkeme dosyasına dahil ettiklerini söyledi. Mahkemenin, söz konusu kişilerin üyeliklerinin düşürülmesine ilişkin karar vererek genel kurulun iptaline hükmedeceğini beklediklerini açıkladı.

Sportif sonuçlar ve yönetim eleştirileri:

Kulübün sahadaki tablosu da yönetim krizini derinleştiriyor. Denizli İdman Yurdu, ligde oynanan 6 maç sonunda sadece 2 puan toplayarak tablonun dibinde yer alıyor. Gürel, mevcut yönetimin transfer politikalarını ve kurduğu kadronun performansını eleştirerek, takımı bu konuma kolay getirmediklerini ve sorumluların istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

Gürel, "Mevcut yönetimin yaptığı transferlerle kurulan takımın geldiği yer ortada. Takım bu gidişle küme düşecek" diyerek sürecin hem hukuki hem de sportif sonuçlar doğuracağını vurguladı. Dava sonucuna göre kulüp içindeki üyelik kayıtları ve geçmiş genel kurul kararı yeniden değerlendirilecek.

KURUCU BAŞKAN VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ İBRAHİM GÜREL, MAHKEMEDEN GAYRİ HUKUKİ OLARAK YAPILAN OLAĞANÜSTÜ KONGRENİN İPTALİNİ BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ