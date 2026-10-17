Osmanelispor sezona umutla başlıyor: hedef ilk maçta 3 puan

Osmanelispor maç öncesi son çalışmasını tamamladı

Bilecik'i bu sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL)nde temsil edecek olan Osmanelispor, ligdeki ilk sınavı için hazırlıklarını tamamladı. Takım, Osmaneli İlçe Stadı'nda yarın saat 14.00'te konuk edeceği Hendekspor maçına odaklandı.

Takımın son idmanı ve moraller:

Antrenör Hasan Kol yönetimindeki ekip günü ter idmanı ile tamamladı. Kırmızı-yeşillilerde son çalışmada morallerin ve takım içindeki uyumun yüksek olduğu görüldü. Teknik heyet ve oyuncular, maç için disiplinli bir hazırlık süreci geçirdiklerini vurguladı.

Tribün beklentisi ve hedef:

Sezonun ilk karşılaşmasında taraftar grubunun desteği ön plana çıkacak; Balaban Meydan'ın tribünleri doldurması bekleniyor. Kulüp yetkilileri ve teknik ekip, başlangıcı iyi yaparak lige moral sağlamak için hedefi 3 puan olarak belirledi.

OSMANELİSPOR LİGİN İLK MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI