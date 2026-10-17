Süper Lig’de bugün oynanacak dört maçın var ekipleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında bugün programda yer alan dört karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem (VAR) atamaları belli oldu. Açıklanan liste, maç saatlerine göre görev dağılımını içeriyor.

günün öne çıkan maçları:

Galatasaray - Gençlerbirliği (saat 16.00): Müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek; VAR koltuğunda Erkan Engin, AVAR olarak ise Eren Özyemişcioğlu yer alacak.

Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor (saat 19.00): Karşılaşmanın sahadaki hakemi Çağdaş Altay olacak; VAR görevini Sarper Barış Saka, AVAR görevini ise Ümit Öztürk üstlenecek.

diğer karşılaşmalar ve var atamaları:

Erzurumspor FK - Eyüpspor (saat 13.30): VAR hakemi Harald Lechner.

Amed SF - Konyaspor (saat 16.00): VAR koltuğunda Steven Campbell Mclean görev yapacak.

Belirlenen atamalar, bugün oynanacak maçlarda geçerli olacak şekilde ilan edildi ve maç organizasyonunda uygulanacak.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE BUGÜN OYNANACAK 4 KARŞILAŞMANIN VİDEO YARDIMCI HAKEMİ (VAR) BELLİ OLDU.