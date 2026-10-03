Aydıntepe'de 2027 üretim yılı çks başvurularında son tarih ve dikkat edilecekler

Aydıntepe'de başvurular sürüyor:

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde 2027 üretim yılı ÇKS başvuruları devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal ve teknik personel, ilçede faaliyet gösteren Ziraat Odası Şubesini ziyaret ederek başvuru sürecine ilişkin bilgi aldı ve değerlendirmelerde bulundu.

başvuru sırasında kontrol edilmesi gerekenler:

Yetkililer, üreticilerin başvuru esnasında arazi bilgilerinin güncel ve doğru olduğunu kontrol etmelerinin öncelikli olduğuna dikkat çekti. Ektikleri ürün bilgilerini gerçeğe uygun şekilde beyan etmek, başvurunun sağlıklı değerlendirilmesi için önem taşıyor.

Başvuru belgeleri içinde yer alan kira, mülkiyet ve muvafakatname gibi evrakların eksiksiz ve doğru düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Eksik veya hatalı belge sunulması halinde işlemlerde gecikme veya sorun yaşanabileceği hatırlatıldı.

tarihler ve son uyarılar:

2027 ÇKS başvuruları 1 Eylül tarihinde başladı ve 31 Aralık 2026 tarihinde sona erecek. Başvuru tamamlandıktan sonra kayıt ve ürün bilgilerinin yeniden kontrol edilmesi, özellikle e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda işlemin tamamen tamamlandığından emin olunması önem taşıyor.

İlçe yetkilileri, üreticilerin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başvuruları son güne bırakmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ziyarette, başvuruların sağlıklı ve eksiksiz yürütülmesi ile kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde görüş alışverişi yapıldığı belirtildi.

YDINTEPE’DE 2027 ÇKS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR