Malatya'da gebe okulu anne adaylarına bilgi ve güven kazandırıyor

Gebe Okulu eğitimleri Malatya genelinde devam ediyor

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezleri kapsamında yürütülen Gebe Okulu programı, gebelik ve doğum sürecine ilişkin uygulamalı ve bire bir eğitimler sunuyor. Amaç; anne adaylarının doğru bilgi sahibi olmalarını sağlamak, doğuma ilişkin korku ve kaygıları azaltmak ve bilinçli bir gebelik süreci oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Program kapsamında eğitim alanlardan başlangıçta sezaryen planlayan 4 anne adayının normal doğumu tercih etmesi dikkat çekti.

Eğitimin içeriği ve uygulaması:

Merkezlerde yapılan çalışmalar, maketler üzerinden uygulamalı eğitimler ve bire bir takipleri içeriyor. Gebe Okulu katılımcılarına doğum sürecinin aşamaları, doğuma hazırlık teknikleri, doğum sonrası bakım ve emzirme gibi konularda ayrıntılı bilgiler veriliyor. Zafer Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Yusuf Küçük, eğitimin temel hedefinin anne adaylarının kendilerine olan güvenlerini artırmak olduğunu belirtiyor ve hekimlerin doğum şeklini tıbbi gerekliliklere göre belirlediğini vurguluyor. Küçük, gerekli tıbbi durumlarda sezaryenin uygulanmasının hayati ve zorunlu olabileceğini de ifade ediyor.

Anne ve babaların deneyimleri:

Gebe Okulu eğitimlerinden yararlanan Sümeyye Çavuş, diyabet hastası olmasına rağmen ebelerin ve doktorların desteğiyle iki doğumunu da normal gerçekleştirdiğini anlatıyor. Doğum yaklaştıkça kaygıların artabildiğini söyleyen Çavuş, doğru bilgi ve destekle panik duygusunun azaldığını ve doğuma daha bilinçli hazırlandığını ifade ediyor. Baba Volkan Çavuş ise verilen eğitimin yalnızca doğum anına değil doğum sonrasına da hazırlık sağladığını belirtiyor; altı günlük bebeklerinin normal doğumla dünyaya geldiğini ve annenin toparlanmasının daha hızlı olduğunu gözlemlediklerini aktarıyor. Aileler, normal doğum sonrası anne ile bebek arasındaki ilk bağlanmanın önemine de dikkat çekiyor.

Programın sonuçları eğitimlerin anne adaylarında kaygı azalması ve güven artışı sağladığını, bazı ailelerin doğum tercihlerini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldıklarını gösteriyor. Sağlık kurumları ise gebelere eşlik ederek karar süreçlerini desteklemeye devam ediyor.

MALATYA'DA GEBE OKULU EĞİTİMLERİNE KATILAN ANNE ADAYLARININ DOĞUMA İLİŞKİN KORKU VE KAYGILARI AZALIRKEN, BAŞLANGIÇTA SEZARYEN DOĞUM PLANLAYAN 4 ANNE ADAYI NORMAL DOĞUMU TERCİH ETTİ.