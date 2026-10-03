Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Malatya'da gebe okulu anne adaylarına bilgi ve güven kazandırıyor

Malatya'da Gebe Okulu eğitimleri anne adaylarına uygulamalı destek sunarak doğum kaygılarını azaltıyor ve normal doğum tercihlerinde artış sağlıyor.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 10:02

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 10:05

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Malatya'da gebe okulu anne adaylarına bilgi ve güven kazandırıyor

Gebe Okulu eğitimleri Malatya genelinde devam ediyor

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezleri kapsamında yürütülen Gebe Okulu programı, gebelik ve doğum sürecine ilişkin uygulamalı ve bire bir eğitimler sunuyor. Amaç; anne adaylarının doğru bilgi sahibi olmalarını sağlamak, doğuma ilişkin korku ve kaygıları azaltmak ve bilinçli bir gebelik süreci oluşturmalarına yardımcı olmaktır. Program kapsamında eğitim alanlardan başlangıçta sezaryen planlayan 4 anne adayının normal doğumu tercih etmesi dikkat çekti.

Eğitimin içeriği ve uygulaması:

Merkezlerde yapılan çalışmalar, maketler üzerinden uygulamalı eğitimler ve bire bir takipleri içeriyor. Gebe Okulu katılımcılarına doğum sürecinin aşamaları, doğuma hazırlık teknikleri, doğum sonrası bakım ve emzirme gibi konularda ayrıntılı bilgiler veriliyor. Zafer Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Yusuf Küçük, eğitimin temel hedefinin anne adaylarının kendilerine olan güvenlerini artırmak olduğunu belirtiyor ve hekimlerin doğum şeklini tıbbi gerekliliklere göre belirlediğini vurguluyor. Küçük, gerekli tıbbi durumlarda sezaryenin uygulanmasının hayati ve zorunlu olabileceğini de ifade ediyor.

Anne ve babaların deneyimleri:

Gebe Okulu eğitimlerinden yararlanan Sümeyye Çavuş, diyabet hastası olmasına rağmen ebelerin ve doktorların desteğiyle iki doğumunu da normal gerçekleştirdiğini anlatıyor. Doğum yaklaştıkça kaygıların artabildiğini söyleyen Çavuş, doğru bilgi ve destekle panik duygusunun azaldığını ve doğuma daha bilinçli hazırlandığını ifade ediyor. Baba Volkan Çavuş ise verilen eğitimin yalnızca doğum anına değil doğum sonrasına da hazırlık sağladığını belirtiyor; altı günlük bebeklerinin normal doğumla dünyaya geldiğini ve annenin toparlanmasının daha hızlı olduğunu gözlemlediklerini aktarıyor. Aileler, normal doğum sonrası anne ile bebek arasındaki ilk bağlanmanın önemine de dikkat çekiyor.

Programın sonuçları eğitimlerin anne adaylarında kaygı azalması ve güven artışı sağladığını, bazı ailelerin doğum tercihlerini yeniden gözden geçirmek zorunda kaldıklarını gösteriyor. Sağlık kurumları ise gebelere eşlik ederek karar süreçlerini desteklemeye devam ediyor.

MALATYA&#039;DA GEBE OKULU EĞİTİMLERİNE KATILAN ANNE ADAYLARININ DOĞUMA İLİŞKİN KORKU VE KAYGILARI...

MALATYA'DA GEBE OKULU EĞİTİMLERİNE KATILAN ANNE ADAYLARININ DOĞUMA İLİŞKİN KORKU VE KAYGILARI AZALIRKEN, BAŞLANGIÇTA SEZARYEN DOĞUM PLANLAYAN 4 ANNE ADAYI NORMAL DOĞUMU TERCİH ETTİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yahyalı'da elma hasadı başladı: üreticiler ve emekçilerle dayanışma öne çıktı
images

Aydın Ticaret Borsası'nda sandıkta birlik ve güven vurgusu
images

Çölyak tanısına özel destek: Mersin'de bin 12 kişiye aylık glütensiz ekmek ve un
images

Turgutreis'te suya yeni kaynak: Türkiye'nin en büyük kamu deniz suyu arıtma tesi...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nizip'te fıstık tarlasına uçan otomobilde 15 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Yahyalı'da elma hasadı başladı: üreticiler ve emekçilerle dayanışma öne çıktı

Rüyadan nakışa: Allah, Mescid-i Aksa, Kâbe-i Muazzama ve Muhammed lafızlarının birleştiği eser

Çermik'te 29 araçlı yük taşımacılığı kooperatifi faaliyete geçti

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi