Çanakkale'de öğrenciler gıda israfına karşı bilinçlendirildi

Çanakkale’de gıda israfına yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği kapsamında, 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü çerçevesinde merkez ve ilçelerdeki okullarda öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. İl Müdürlüğüne bağlı Gıda Kontrol görevlileri tarafından yapılan etkinliklerde, okul çağındaki çocuklara gıda üretiminden sofraya kadar uzanan sürecin önemi aktarıldı.

Eğitimde işlenen temel başlıklar:

Programda öğrencilere özellikle gıda ve ekmek israfının önlenmesi, sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları ve bilinçli beslenme konuları anlatıldı. Katılımcılara; ihtiyaç kadar gıda satın alma, tabağa alınıp tüketilebilecek miktarda yemek alma, artan gıdaların uygun koşullarda değerlendirilmesi ve ekmeğin doğru şartlarda muhafaza edilmesi gibi pratik yöntemler öğretildi. Eğitimlerde, gıdanın üretiminden tüketime kadar geçen süreçte emeğin ve doğal kaynakların (su, enerji, toprak) kullanıldığı; israfın sadece ekonomik kayıp değil, aynı zamanda bu kaynakların israfı anlamına geldiği vurgulandı.

Çocukların rolü ve etkinliğin hedefleri:

Çalışmada küçük yaşlardan başlayan farkındalık eğitiminin, uzun vadede bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırmayı hedeflediği belirtildi. Eğitimin sonunda öğrenci soruları yanıtlandı ve katılımcılara "Gıdamızı koruyalım, geleceğimizi koruyalım" mesajı verildi. Yetkililer, bu tür eğitimlerle çocukların günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri basit ve etkili yöntemlerin paylaşıldığını, israfın önlenmesinde genç kuşağın rolünün büyük olduğunu aktardı.

Yapılan çalışmalarla amaç, küçük yaşlardan itibaren gıdanın değerini bilen, bilinçli tüketim alışkanlığı kazanmış ve israfın önlenmesine katkı sağlayan bireylerin yetişmesine destek olmaktır.

ÇANAKKALE’DE ÖĞRENCİLERE 29 EYLÜL ULUSLARARASI GIDA KAYBI VE İSRAFI FARKINDALIK GÜNÜ NEDENİYLE GIDA İSRAFINA YÖNELİK FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.