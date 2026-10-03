Dolar 49,1070 +0,06%
Euro 55,2612 +0,08%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.571,55 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Çanakkale'de öğrenciler gıda israfına karşı bilinçlendirildi

Çanakkale'de Tarım ve Orman ile Milli Eğitim müdürlüklerinin işbirliğiyle 29 Eylül'de okul öğrencilerine gıda israfı ve tüketim eğitimi verildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:58

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Çanakkale'de öğrenciler gıda israfına karşı bilinçlendirildi

Çanakkale’de gıda israfına yönelik farkındalık etkinliği düzenlendi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği kapsamında, 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü çerçevesinde merkez ve ilçelerdeki okullarda öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. İl Müdürlüğüne bağlı Gıda Kontrol görevlileri tarafından yapılan etkinliklerde, okul çağındaki çocuklara gıda üretiminden sofraya kadar uzanan sürecin önemi aktarıldı.

Eğitimde işlenen temel başlıklar:

Programda öğrencilere özellikle gıda ve ekmek israfının önlenmesi, sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları ve bilinçli beslenme konuları anlatıldı. Katılımcılara; ihtiyaç kadar gıda satın alma, tabağa alınıp tüketilebilecek miktarda yemek alma, artan gıdaların uygun koşullarda değerlendirilmesi ve ekmeğin doğru şartlarda muhafaza edilmesi gibi pratik yöntemler öğretildi. Eğitimlerde, gıdanın üretiminden tüketime kadar geçen süreçte emeğin ve doğal kaynakların (su, enerji, toprak) kullanıldığı; israfın sadece ekonomik kayıp değil, aynı zamanda bu kaynakların israfı anlamına geldiği vurgulandı.

Çocukların rolü ve etkinliğin hedefleri:

Çalışmada küçük yaşlardan başlayan farkındalık eğitiminin, uzun vadede bilinçli tüketim alışkanlıkları kazandırmayı hedeflediği belirtildi. Eğitimin sonunda öğrenci soruları yanıtlandı ve katılımcılara "Gıdamızı koruyalım, geleceğimizi koruyalım" mesajı verildi. Yetkililer, bu tür eğitimlerle çocukların günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri basit ve etkili yöntemlerin paylaşıldığını, israfın önlenmesinde genç kuşağın rolünün büyük olduğunu aktardı.

Yapılan çalışmalarla amaç, küçük yaşlardan itibaren gıdanın değerini bilen, bilinçli tüketim alışkanlığı kazanmış ve israfın önlenmesine katkı sağlayan bireylerin yetişmesine destek olmaktır.

ÇANAKKALE’DE ÖĞRENCİLERE 29 EYLÜL ULUSLARARASI GIDA KAYBI VE İSRAFI FARKINDALIK GÜNÜ NEDENİYLE...

ÇANAKKALE’DE ÖĞRENCİLERE 29 EYLÜL ULUSLARARASI GIDA KAYBI VE İSRAFI FARKINDALIK GÜNÜ NEDENİYLE GIDA İSRAFINA YÖNELİK FARKINDALIK ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın Ticaret Borsası'nda sandıkta birlik ve güven vurgusu
images

Çölyak tanısına özel destek: Mersin'de bin 12 kişiye aylık glütensiz ekmek ve un
images

Turgutreis'te suya yeni kaynak: Türkiye'nin en büyük kamu deniz suyu arıtma tesi...
images

Şehit aileleriyle omuz omuza: terörsüz Türkiye vurgusu Gaziantep'te

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çermik'te 29 araçlı yük taşımacılığı kooperatifi faaliyete geçti

Aydın Ticaret Borsası'nda sandıkta birlik ve güven vurgusu

Nusaybin kaymakamı ve basın buluşması: MAGYED ziyaretiyle tanıtıma destek

Köyde bilim Altıntaş'ta sürdürülebilir tarım söyleşisiyle noktalandı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi