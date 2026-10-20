Aynaların çarpışması kavgası can aldı: sanığa 18 yıl hapis

Gaziantep'te iki aracın yan aynalarının çarpışması sonucu 15 Mart 2023 tarihinde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle hayatını kaybeden Abdurrahman Cengiz (43) davasında karar açıklandı. Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7. duruşmasında heyet, tutuklu sanık Eyüp Ertan D.'yi haksız tahrik hükümlerini uygulayarak kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Duruşmadaki savunma ve talepler:

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan tutuklu sanık Eyüp Ertan D., savunmasında olay sırasında karşı tarafın kendilerine ateş ettiğini iddia etti. Sanık, duruşmada "Bize ilk ateş eden maktuldür. Maktul bizi öldürmek amacı ile bize ateş açtı. Biz de kendimizi korumaya çalıştık. Olay anında makbul bize hakaret ederek ateş etti. Biz kendimizi koruduk. Pişmanım. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" şeklinde beyanda bulundu.

Mahkeme kararı ve tutukluluk:

Heyet, sanık Mehmet Erkan B. hakkında beraat kararı verdi. Diğer sanık Eyüp Ertan D. hakkında ise haksız tahrik hükümleri gözetilerek kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olayın seyri:

İddialara göre 15 Mart 2023'te Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde iki aracın yan aynalarının çarpışmasıyla başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman Cengiz silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Cengiz, ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Cengiz kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Dava sürecinde mahkeme tutanaklarına göre yargılama sırasında taraf avukatları hazır bulundu ve yedi duruşma ilerletildi. Bugünkü karar ile sanıklardan biri beraat ederken diğerine hapis cezası verildi ve tutukluluk kararı devam etti.

ABDURRAHMAN CENGİZ