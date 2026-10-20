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Efeler'de dürümcünün bacasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Aydın’ın Efeler ilçesinde Hasan Efendi-Ramazan Paşa Mahallesi'ndeki bir dürümcünün bacasında saat 12.00 sıralarında çıkan yangın, itfaiye ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Efeler'de dürümcünün bacasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Olayın gelişimi:

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Hasan Efendi-Ramazan Paşa Mahallesi Hükümet Bulvarı üzerindeki bir dürümcüde saat 12.00 civarında bacadan yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının henüz bilinmeyen bir nedenle başladığı belirtildi.

Trafik ve güvenlik önlemleri:

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve cadde üzerinde trafiği durdurarak halkın güvenliğini sağladı. Alanda toplanan vatandaşlar kontrollü şekilde uzaklaştırılırken, ekipler olası ikinci bir yangın riskine karşı tedbir aldı.

İtfaiye müdahalesi ve soruşturma:

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, merdivenli araçla binanın çatısına çıkarak bacaya doğrudan müdahale etti. Yapılan çalışmayla alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemenin devam ettiği bildirildi.

AYDIN&#039;IN EFELER İLÇESİNDE BİR DÜRÜMCÜNÜN BACASINDA ÇIKAN YANGIN PANİKLETİRKEN, İTFAİYE EKİPLERİNİN...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE BİR DÜRÜMCÜNÜN BACASINDA ÇIKAN YANGIN PANİKLETİRKEN, İTFAİYE EKİPLERİNİN HIZLI MÜDAHALESİ İLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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