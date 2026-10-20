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Yola saçılan domatesler zincirleme tehlike yarattı: Uşak'ta tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Uşak-İzmir kara yolunda domates yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü Halil Altundağ (53) yaşamını yitirdi; yola saçılan domatesler otobüsü sıkıştırdı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:35

GÜNCELLEME: 20 Ekim 2026 - 12:40

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yola saçılan domatesler zincirleme tehlike yarattı: Uşak'ta tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Yola saçılan domatesler zincirleme tehlike yarattı: Uşak'ta tır devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Kaza, Uşak-İzmir kara yolunun Yenişehir rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün yol kenarına devrilen domates yüklü tırı ve yola saçılan yükü zincirleme bir riske yol açtı.

Kaza ve ilk bulgular:

Tırın sürücüsü Halil Altundağ (53) yönetimindeki 13 DA 106 plakalı araç, kontrolün kaybedilmesi sonucu devrildi ve dorsede bulunan domatesler yola saçıldı. Saçılan domateslerin neden olduğu kaygan zeminde ilerleyen bir yolcu otobüsü, sürücüsü N.A. (41) idaresindeki 35 CYV 126 plakalı araç, tırın dorse kısmı ile bariyer arasında sıkıştı.

Müdahale, can kaybı ve yol durumu:

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmasının ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tır sürücüsü Halil Altundağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Altundağ'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Uşak-İzmir kara yolu trafiğe kapandı; otobüsün sıkıştığı yerden kurtarılmasının ardından yol tek yönlü, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Olay yerinde biriken yardım ve kurtarma ekipleri müdahaleye devam etti.

Rampa ve viraj gibi hassas noktalarda dökülen yüklerin yol güvenliğini hızla tehdit ettiğini gösteren bu olay, sürücülerin dikkatli olması ve dökme yük taşımacılığında yük güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

UŞAK&#039;TA DOMATES YÜKLÜ TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.

UŞAK'TA DOMATES YÜKLÜ TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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