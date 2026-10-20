Manavlar odası başkanı duruşmada suçsuzluğunu ve aile endişesini anlattı

duruşma salonunda ifade:

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında açılan davanın 3. duruşmasında, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi salonu olarak yine Bolu Sosyal Bilimler Lisesi spor salonunda özel bir düzenleme yapıldı. Davada toplam 19 sanık bulunuyor; bunlardan 4'ü tutuklu, aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan da yer alıyor.

Tanju Özcan ve tutuklu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can duruşmaya bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, diğer tutuklu sanıklar BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal duruşma salonunda hazır edildi. Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı sanıklar ve avukatlar savunmalarını sürdürüyor.

sanığın savunması:

mütalaaya karşı yaptığı savunmada iddiaları reddetti. Altındal, 'İşlemediğim suçtan dolayı 7 aydır cezaevindeyim' diyerek savunmasına başladı ve ailesel sorumluluklarına dikkat çekti. Savunmasında söz konusu 'Cafe' başlıklı rüşvet iddiasındaki yerinin yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Altındal, olayın gelişimini şu sözlerle aktardı: Manavlar Odası'nda başkan yardımcısı olarak birlikte çalıştığı Mustafa M.'nin, 'Muhsin Karadayı'nın bir derdi var, onu çözelim' demesi üzerine, Muhsin Karadayı ve daha önce görmediği Emre Yılmaz ile belediyeye giderek durumu başkana ilettiklerini söyledi. Altındal, başkanın 'Buyurun gençler' diyerek yardımcı olmaya açık olduğunu belirtti ve kendi rolünü 'başkanla görüşmelerini sağlamaktan ibaret' olarak tanımladı.

Savunmasının merkezinde, rüşvet suçlamasına katılmadığı bulundu. Altındal, 'Kimseye para karşılığında ruhsat vereceğimi söylemedim' ifadelerini kullanarak kendisine yöneltilen 'rüşvete aracılık' iddiasını kesin bir dille reddetti ve görüşmede para konuşulmadığını vurguladı. Ayrıca, Muhsin Karadayı ve Emre Yılmaz'ın beyanlarının da bu doğrultuda olduğunu öne sürdü.

talepler ve duruşmadaki vurgu:

Altındal, hakkında verilen mütalaaya itiraz ederek yerinin ve olaydaki rolünün yeniden değerlendirilmesini istedi. Karar verilirken varsayımların değil, somut delillerin esas alınmasını talep etti ve beraat ile tahliyesini talep etti. Savunmasında, iddiaların hem hukuki hem de insanı boyutuna dikkat çekerek cezaevinde geçen sürenin ve ailevi yükümlülüklerinin altını çizdi; engelli ağabeyini ve hasta annesini düşündüğünü belirtti.

Duruşma, sanıkların ve avukatların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını sürdürmesiyle devam ediyor. Mahkeme sürecinin ilerleyen oturumlarında savunma ve iddia makamının argümanları değerlendirilerek karar sürecine geçilecek.

MUSTAFA ALTINDAL