Veri egemenliği için yeni dijital kaleler: yerli merkezler, 5G ve çocukların dijital güvenliği

Bakanın mesajı ve stratejik bakış:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 19. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda veri egemenliğini ulusal stratejinin merkezine koydu. Uraloğlu, verinin bugün yalnızca arşiv değil, aynı zamanda üretimin hammaddesi, ekonominin motoru ve egemenliğin temeli olduğunu vurguladı. Bu çerçevede verinin nerede barındırıldığı ve hangi standartlarla işlendiğinin artık teknolojik olduğu kadar stratejik, ekonomik ve milli bir mesele olduğunu belirtti.

TÜRKSAT ve veri merkezlerinin rolü:

Bakan, kamu ve özel sektör iş birliğiyle yükseltilen veri merkezlerini Türkiye'nin yeni dijital kaleleri olarak tanımladı. Temmuz ayında Ankara Gölbaşı'nda temel atılan TÜRKSAT Veri Merkezinin 35 bin 300 metrekarelik bir alana sahip olacağını, ilk fazda mevcut kapasiteyi üç kat, ikinci fazda ise sekiz katın üzerine çıkaracağını söyledi. Bakan, bu tesisin e-Devlet başta olmak üzere kritik kamu verilerini yerli yazılımlarla ve uluslararası standartlarda en üst düzey güvenlikle koruyacağını aktardı.

Aynı hat üzerinde, Eylül ayında hizmete alınan Vodafone İzmir Veri Merkezi'nin de bölgesel bir halka eklediğine dikkat çekildi. Uraloğlu, kriptoloji perspektifinden veri merkezlerinin dijital varlıkların uzun vadeli güvenliğinin teminatı olduğunu ifade etti ve veriyi kendi topraklarımızda tutmanın siber bağımsızlığımızın en somut ifadesi olduğunu tekrar vurguladı.

Düzenleme ve altyapı güvenliği adımları:

BTK tarafından alınan Kurul Kararı ile yetkilendirilen tüm işletmecilerin ekonomik büyüklüklerine bakılmaksızın ilave güvenlik tedbirlerini almakla yükümlü kılındığı hatırlatıldı. Bu uygulama, sektörün genel güvenlik seviyesini yükseltmeyi ve altyapının siber dayanıklılığını güçlendirmeyi hedefliyor.

BTK Başkanı Mehmet Koçyiğit ise 6 Şubat depremlerinin deneyiminden hareketle 5G yetkilendirmelerinde işletmecilere afet anında sahaya hızla ulaşabilecek haberleşme gücünü hazır tutma yükümlülüğü getirildiğini belirtti. Ayrıca, olağanüstü durumlara hazırlık kapsamında işletmecilerin beş yılın sonunda uydu bağlantısıyla çalışabilen 450 mobil baz istasyonunu hazır tutmakla yükümlü olacakları ifade edildi.

Koçyiğit, şebekede hangi cihazın çalıştığının artık bir egemenlik meselesi olduğuna işaret ederek 5G'de yerli malı oranının kademeli olarak %60'a, Milli Haberleşme Ürünü oranının ise %15'e çıkarılmasını şart koştuklarını açıkladı. Ayrıca, nüfusu 5 binin altındaki yerleşim yerleri ile otoyol, hızlı tren hattı ve tünel gibi güzergahlarda yeni kurulacak baz istasyonlarının Milli Haberleşme Ürünü tanımına uygun ürünlerden temin edilmesine karar verildiği bildirildi.

Çocukların dijital ortamda korunması ve kurumsal kapasite:

Bakan Uraloğlu çocukların dijital dünyadaki risklerden korunmasının öncelik olduğunu vurguladı. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulmasının sınırlandırıldığı ve yaş doğrulamasının e-Devlet üzerinden yapılacağı bildirildi. 15-18 yaş grubuna özel koruma tedbirleri ile ebeveyn kontrol araçlarının zorunlu kılınması, çocukların sağlıklı gelişimi ve platformların artan sorumluluğu açısından öne çıkarıldı.

Uraloğlu, Siber Güvenlik Başkanlığı kuruluşunun milli çıkarları koruma iradesinin somut bir tezahürü olduğunu; Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin 2024 Küresel Siber Güvenlik Endeksi'nde Türkiye'nin tüm alanlarda tam puan alarak Seviye 1: Rol Model Ülke kategorisinde yer almasının bu kurumsal kapasitenin uluslararası düzeyde tescili niteliğinde olduğunu kaydetti.

Konferansta söz alan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil bilimsel birikim ile nitelikli insan kaynağının korunmasının ülkenin üretim ve karar verme gücünü muhafaza etmek için kritik olduğunu belirtti. Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan ise kurumlar arası ortak çalışma merkezinin eksikliğine dikkat çekerek siber dayanıklılık ve egemenliğin güçlendirilmesi için sürekli, eşgüdümlü projeler başlatılması gerektiğini ifade etti.

Konferansa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Başkanı Mehmet Koçyiğit, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, 19. ULUSLARARASI BİLGİ GÜVENLİĞİ VE KRİPTOLOJİ KONFERANSI"NDA KONUŞTU