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Aynı minberden son görev: imam kardeş ağabeyinin cenaze namazını kıldırdı

Erzurum'da Saime Hatun Camii imamı Yusuf Karadaş, 52 yaşındaki ağabeyi Recai Karadaş için Gez Köy Camisi'nde cenaze namazını kıldırdı ve helallik istedi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Aynı minberden son görev: imam kardeş ağabeyinin cenaze namazını kıldırdı

cenaze namazı töreni detayları:

Erzurumun yardımsever esnaflarından uzun süredir tedavi gören Recai Karadaş (52), önceki gün hayatını kaybetti. Öğle namazının ardından Gez Köy Camisinde düzenlenen cenaze namazını, ağabeyi ve Saime Hatun Camii imamı Yusuf Karadaş kıldırdı. Merhum, Erdem ve Adem Karadaşın esnaf ağabeyiydi ve törene aile yakınlarının yanı sıra sevenleri, dostları ve akrabaları katıldı.

imamın helallik çağrısı ve teşekkürleri:

Cenaze öncesinde imam kardeş Yusuf Karadaş cemaatten son kez helallik istedi; törende duygusal anlar yaşandı. Yusuf Karadaş, yaptığı açıklamada, "Cenab-ı Hak ağabeyimizi bizlere şefaatçi eylesin. Uzaktan yakından yanımızda olan, dünden beri bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" dedi.

Cenaze namazının ardından merhumun naaşı Gez Köy Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Tören, Karadaş ailesinin ve köy toplumunun katılımıyla gerçekleşti; imamın ağabeyi için kıldığı son görev, yakın çevrede derin bir hüzünle takip edildi.

ERZURUM’UN YARDIMSEVER ESNAFLARINDAN, BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖREN VE ÖNCEKİ GÜN HAYATINI KAYBEDEN 52...

ERZURUM’UN YARDIMSEVER ESNAFLARINDAN, BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖREN VE ÖNCEKİ GÜN HAYATINI KAYBEDEN 52 YAŞINDAKİ RECAİ KARADAŞ’IN CENAZE NAMAZINI İMAM KARDEŞİ YUSUF KARADAŞ KILDIRDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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