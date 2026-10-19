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İnegöl’de pilav günü sonrası 183 kişinin rahatsızlanması üzerine muhtar özür diledi

Çitli Mahallesi'nde 18 Ekim'de düzenlenen 2. Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Gününde 183 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu; muhtar özür diledi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:39

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İnegöl’de pilav günü sonrası 183 kişinin rahatsızlanması üzerine muhtar özür diledi

Çitli Mahallesi'nde pilav günü sonrası sağlık sorunları:

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Çitli Mahallesi'nde 18 Ekim Pazar günü düzenlenen 2. Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliğinin ardından bazı katılımcılar rahatsızlandı. Organizasyonda yapılan ikramların ardından toplam 183 kişi zehirlenme şüphesiyle devlet ve özel hastanelere başvurdu. Etkinlikte mehteran ve semazen gösterileri ile yaklaşık 2 bin misafir ağırlandı.

Muhtarın açıklamaları:

Çitli Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, yaşanan gelişmeler nedeniyle vatandaşlardan içtenlikle özür dilediğini bildirdi. Öztürk, haftalar süren hazırlık ve emek sonucunda gerçekleştirilen organizasyonda böyle bir durumun meydana gelmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Gece saat 03.00'e kadar devlet hastanesi ve özel hastanelerde tedavi gören hemşehrileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini kaydetti.

Muhtar Öztürk, her şeyden önce insan sağlığının geldiğini vurgulayarak rahatsızlık yaşayan vatandaşlar, aileleri ve misafirlerden özür dilediğini ifade etti.

Gelecek planları ve aydınlatma talebi:

Öztürk, etkinliğin amacının yalnızca yemek ikramı olmadığını; geçmişleri anmak, dualar etmek ve köy halkını bir araya getirmek olduğunu tekrar hatırlattı. Yaşananların aydınlatılmasının büyük önem taşıdığını belirten muhtar, gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve olayın net bir şekilde ortaya çıkarılmasını talep etti.

Organizasyona katkı sunan gençlere, gönüllülere ve destek veren herkese teşekkür eden Öztürk, gelecek yıl düzenlenecek etkinlikte daha dikkatli olunacağını ve gerekli tedbirlerin ön planda tutulacağını bildirdi. Açıklamasını geçmişler için Fatiha niyeti, birlik ve beraberlik temennisi ile sonlandırarak herkese acil şifalar diledi.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNE BAĞLI ÇİTLİ MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN 2. GELENEKSEL MEVLİD-İ ŞERİF VE...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNE BAĞLI ÇİTLİ MAHALLESİ’NDE DÜZENLENEN 2. GELENEKSEL MEVLİD-İ ŞERİF VE PİLAV GÜNÜ ETKİNLİĞİNİN ARDINDAN 183 KİŞİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANELERE BAŞVURDU. YAŞANAN OLAYIN ARDINDAN ÇİTLİ MAHALLESİ MUHTARI MEHMET ÖZTÜRK, VATANDAŞLARDAN ÖZÜR DİLEYEREK YAŞANAN SAĞLIK SORUNLARINDAN DOLAYI DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUĞUNU AÇIKLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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