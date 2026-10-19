Kuşadası'nda muhtarlar demokrasi ve hizmet vurgusuyla buluştu

kutlama programı:

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Muhtarlar Günü etkinlikleri, muhtarların ilçe protokolünü ziyaret etmesiyle başladı. Programa Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ile ilçede görev yapan idari amirler ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Etkinliğin önemli bölümü Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

ziyaretler ve tören:

Gün, muhtarların Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ı makamlarında ziyaret etmesiyle başladı. Ardından Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Hacıfeyzullah Mahallesi Muhtarı Salih Sargın, anıta çelenk sundu; öğrencilerin sunduğu folklor gösterileri programa renk kattı. Tören, muhtarların Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

muhtarın konuşması:

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Hacıfeyzullah Mahallesi Muhtarı Salih Sargın yaptı. Muhtar Sargın konuşmasında, "Bugün demokrasimizin en köklü ve en güçlü bağını temsil eden 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle bir arada olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Ülkemizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, muhtar demokrasinin temel taşıdır. Bizler Kuşadası’nın her bir mahallesinde, sokağında ve hanesinde devletimizin şefkat elini, adaletini ve hizmetini vatandaşlarımıza ulaştıran ilk kapıyız. Muhtarlık sadece bir makam değil, günün 24 saati kapısı çalınan derdi olanın koştuğu, sevinci olanın paylaştığı gönüllü bir hizmetkârlık makamıdır. Kıymetli hemşehrilerim, Ege’nin incisi Kuşadası’mızı daha yaşanabilir, daha huzurlu ve daha modern bir kent hâline getirmek için belediyemiz, kamu kurumlarımız ve tüm sivil toplum kuruluşlarımızla tam bir uyum içinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yetkililere iletirken köprü vazifesi görüyoruz. Çünkü biz halkımızın içinden geliyoruz" ifadelerine yer verdi.

AYDIN'IN KUŞADASI İLÇESİNDE ‘MUHTARLAR GÜNÜ’ DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI. ATATÜRK ANITI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TÖRENE KUŞADASI KAYMAKAMI İBRAHİM KEKLİK VE KUŞADASI BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TAHSİN DEMİRTAŞ DA KATILDI.