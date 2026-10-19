Gaziantep’in mutfak mirasına üç yeni tescil: 112’ye ulaştı

Gaziantep’in tescilli lezzetleri artıyor

Gaziantep, asırlık mutfak kültürünü koruma çabalarını sürdürüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle Gaziantep Sakız Helvası, Gaziantep Avrat Salatası ve Gaziantep Diş Hediği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi. Bu üç yeni tescille kentin resmi koruma altındaki ürün sayısı 112 oldu.

Yeni tescillerin kültürel ağırlığı:

Yeni tescillenen ürünler yalnızca lezzetleriyle değil, aynı zamanda Gaziantep’in toplumsal geleneklerini de yansıtıyor. Özellikle Gaziantep Diş Hediği, bebeklerin ilk dişinin çıkmasını kutlama geleneğiyle öne çıkıyor ve 1905 tescil numarasıyla mahreç işareti aldı. Bu belgeler, ürünlerin özgün üretim biçimlerinin ve kültürel bağlamlarının kayıt altına alınmasını sağlıyor.

Koruma stratejileri ve kurumsal roller:

Tescil süreçleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ve Ürün Markalaşma ve Coğrafi İşaretler Şube Müdürlüğü tarafından koordine edildi. Belediye, tescillendirmenin ötesinde üretim kültürünün sürdürülmesi, üreticilerin desteklenmesi ve ürünlerin ekonomik değerinin artırılmasını hedefleyen çalışmalar yürütüyor.

Bu çerçevede kamu kurumları, üreticiler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği güçlendiriliyor; yerel ürünlerin hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda tanıtımına ağırlık veriliyor.

Avrupa’da tescillenmiş Gaziantep ürünleri:

Gaziantep, yalnızca ulusal düzeyde değil, Avrupa Birliği nezdinde de önemli kazanımlar elde etti. Avrupa Birliği tarafından tescillenen ürünler arasında Antep baklavası, Araban sarımsağı, Menengiç kahvesi, Antep fıstık ezmesi ve Gaziantep lahmacunu yer alıyor. Bu tesciller, yerel üretim yöntemlerinin korunması ve uluslararası tanınırlığın artırılması açısından önem taşıyor.

Gelecek hedefleri ve başvuruda olan ürünler:

Büyükşehir Belediyesi, henüz tescil sürecinde olan başka geleneksel ürünler için de çalışmayı sürdürüyor. Sıradaki başvurular arasında Oğuzeli Nar Ekşisi, Antep Muskası, Antep Bulguru, Nizip Nanesi ve Nizip Mızar Havucu bulunuyor. Bu süreçler tamamlandığında Gaziantep’in tescilli ürün portföyünün daha da genişlemesi bekleniyor.

Toplamda 112 coğrafi işaretli ürün ve Avrupa Birliği tesciline sahip beş lezzetle Gaziantep, mutfak mirasını koruma ve yerel üretimin sürdürülebilirliğine yatırım yapma yönündeki kararlılığını pekiştiriyor.

DİŞ HEDİĞİ