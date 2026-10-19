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zonguldakspor'da galibiyet sevinci ve geliştirilecek yönler

Zonguldakspor Teknik Direktörü Ali Çalış, Büyükçekmece Gücü FK karşısında 2-1 kazanmanın sevincini yaşarken takımın hâlâ eksikleri olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 14:34

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EDİTÖR: Kerem Güneş

zonguldakspor'da galibiyet sevinci ve geliştirilecek yönler

zonguldakspor teknik direktörü maç sonrası değerlendirmesi

Zonguldakspor, TFF 3. Lig 1. Grup 7. haftasında Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda konuk ettiği Büyükçekmece Gücü FK karşısında sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen değerlendirmede teknik direktör Ali Çalış, alınan sonucun takım için önemli olduğunu ancak çalışma alanlarının devam ettiğini vurguladı.

maçın genel değerlendirmesi:

Çalış, iç sahada taraftar desteğiyle kazanmanın takım üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu belirtti. Tribünlerdeki taraftarlarla galibiyet sevincini paylaşmanın kendileri için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade eden Çalış, alınan üç puanın moral ve motivasyon açısından değerli olduğunu söyledi. Maçın akışı, saha avantajı ve taraftar desteğinin oyunculara olumlu yansıdığına dikkat çekti.

çalış'ın açıklamaları ve gelecek planı:

Teknik direktör Ali Çalış, oyuncuların gösterdiği gelişimden memnun olduğunu ancak ekibin hâlen istenen seviyede olmadığını şu sözlerle özetledi: "Takımın gelişiminden memnunum, bunu daha önce söylemiştim ama daha çok eksiğimiz var, daha çok üzerine koymamız lazım. Onun için de gerekli çalışmaları yapıyoruz." Çalış, bireysel ve takım disiplinine odaklanan antrenmanların süreceğini, mevcut performansın üzerine çıkmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Galibiyete rağmen eksiklere vurgu yapan teknik heyet, sezonun geri kalanı için istikrarlı bir performans yakalamanın önemine işaret etti. Yönetim ve teknik ekip, taraftar beklentisini karşılayacak sonuçlar için hem saha içi hem saha dışı düzenlemeleri sürdürmeyi planlıyor. Taraftarlarla birlikte daha nicelerini yaşamak istediklerini ifade eden Çalış, takımın gelişimini adım adım yükseltmeyi hedeflediklerini ekledi.

ZONGULDAKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ALİ ÇALIŞ, BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK KARŞISINDA ELDE ETTİKLERİ 2-1&#039;LİK...

ZONGULDAKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ALİ ÇALIŞ, BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK KARŞISINDA ELDE ETTİKLERİ 2-1'LİK GALİBİYETİN ARDINDAN TAKIMIN PERFORMANSINI DEĞERLENDİRDİ. OYUNCULARININ GELİŞİMİNDEN MEMNUN OLDUĞUNU BELİRTEN ÇALIŞ, EKSİKLERİNİN BULUNDUĞUNU VE BUNLARI GİDERMEK İÇİN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜKLERİNİ SÖYLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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